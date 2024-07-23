Пьяный велосипедист свалился в вырытый котлован в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
Все случилось в ночь на 23 июля на улице Пархоменко. На велосипеде ехал 22-летний мужчина. Он был выпивший. В один момент он упал в котлован, который раскопали для ремонтных работ. Улица была не освещена, а ограждение он не заметил, поэтому вовремя не затормозил.
На помощь парню приехали спасатели. Они погрузили его на носилки. Все время он шутил и говорил, что может выбраться сам, но на деле нет.
Пострадавшего передали врачам. Какие именно он получил травмы, неизвестно.