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Posted Сегодня, 03:45

Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 03:47

Updated Сегодня, 03:47

Сибиряк упал в овраг

Пьяный велосипедист свалился в вырытый котлован в Новосибирске

23 июля 2024, 03:45
Фото: Изображение Midjourney
Сибиряк упал в овраг
Молодой новосибирец упал в яму и не смог выбраться самостоятельно, подробности назвали в МАСС.

Все случилось в ночь на 23 июля на улице Пархоменко. На велосипеде ехал 22-летний мужчина. Он был выпивший. В один момент он упал в котлован, который раскопали для ремонтных работ. Улица была не освещена, а ограждение он не заметил, поэтому вовремя не затормозил.

На помощь парню приехали спасатели. Они погрузили его на носилки. Все время он шутил и говорил, что может выбраться сам, но на деле нет.

Пострадавшего передали врачам. Какие именно он получил травмы, неизвестно.

Фото: МАСС
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#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Велосипед#МАСС
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