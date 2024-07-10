Новосибирца со сломанным позвоночником нашли на дне оврага

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Инцидент произошел днем 9 июля. Рядом с озером Собачье, на Гусинобродском шоссе, помощь потребовалась мужчине. Спасателям позвонили очевидцы. Сообщалось, что в лесу новосибирец упал в овраг.
Самостоятельно выбраться он не мог. Мужчина полез на трубы по неизвестной причины и соскользнул с них. Горожанина эвакуировали. На спасение потребовалось полтора часа.
Предположительно у него был сломан позвоночник. До больницы его доставила бригада скорой помощи.