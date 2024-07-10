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Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Мужчину спасли

Новосибирца со сломанным позвоночником нашли на дне оврага

10 июля 2024, 05:53
Фото: МАСС
Мужчину спасли
В Октябрьском районе мужчина упал в овраг, подробности его спасения назвали в МАСС.

Инцидент произошел днем 9 июля. Рядом с озером Собачье, на Гусинобродском шоссе, помощь потребовалась мужчине. Спасателям позвонили очевидцы. Сообщалось, что в лесу новосибирец упал в овраг.

Самостоятельно выбраться он не мог. Мужчина полез на трубы по неизвестной причины и соскользнул с них. Горожанина эвакуировали. На спасение потребовалось полтора часа.

Предположительно у него был сломан позвоночник. До больницы его доставила бригада скорой помощи.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Спасатели#Помощь#Овраг#Спасатели МАСС
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