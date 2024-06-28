Пьяному сапбордисту спасли жизнь на Обском море в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В Новосибирске в четверг, 27 июня сотрудникам МАСС сообщили, что недалеко от острова Тань-Вань замечен мужчина, неподвижно лежащий на сдутом и почти погрузившемся в воду сапе. Очевидцам до приезда спасателей удалось транспортировать мужчину на берег.
Оказалось, что поклонник сапбординга слишком много выпил: он не понимал, где оказался, и что происходит. Сотрудники МАСС предположили, что во сне у него случился солнечный удар.
Потерпевший явно нуждался в медицинской помощи, поэтому на берег были вызваны врачи скорой. Они и доставили мужчину в медицинское учреждение.