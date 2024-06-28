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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Пьяному сапбордисту спасли жизнь на Обском море в Новосибирске

Пьяному сапбордисту спасли жизнь на Обском море в Новосибирске

28 июня 2024, 06:26
Фото: МАСС
В Новосибирске сотрудники городской аварийно-спасательной службы помогли очень пьяному мужчине, уснувшему на сапборде прямо в воде, следует из сообщения городской аварийно-спасательной службы.

В Новосибирске в четверг, 27 июня сотрудникам МАСС сообщили, что недалеко от острова Тань-Вань замечен мужчина, неподвижно лежащий на сдутом и почти погрузившемся в воду сапе. Очевидцам до приезда спасателей удалось транспортировать мужчину на берег.

Оказалось, что поклонник сапбординга слишком много выпил: он не понимал, где оказался, и что происходит. Сотрудники МАСС предположили, что во сне у него случился солнечный удар.

Потерпевший явно нуждался в медицинской помощи, поэтому на берег были вызваны врачи скорой. Они и доставили мужчину в медицинское учреждение.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Авария#Спасение#Медицинская помощь#Сапбординг#Пьяный мужчина#Остров Тань-Вань
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