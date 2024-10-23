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Спасение

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Октябрь
В Новосибирске девушка с синдромом Рапунцель съела 2 кг волос
Девушка из Новосибирска наелась своих волос и легла под нож хирурга: о необычной ситуации рассказали в Минздраве.
23 октября, 12:24
16-летняя сибирячка спасла всех жителей многоквартирного дома из пожара
15 октября, 22:34
Женщина с ребенком чудом спаслись из горящей квартиры в Новосибирске
Ночью в Октябрьском районе вспыхнул пожар в одной из квартир. В огне едва не погибли женщина с ребенком.
5 октября, 07:08
Чудом спасенного медвежонка выпустили в заказник Новосибирской области
2 октября, 08:59
Сентябрь
Стали известны подробности спасения ребенка из горящей квартиры в Новосибирске
Пожар в квартире произошел в момент, когда мама малыша отлучилась за покупками, сообщили соседи в домовом чате.
3 сентября, 12:33
Ребенка вытащили из горящей квартиры в Новосибирске
В Новосибирске загорелась квартира, в которой был маленький ребенок, сообщили в МЧС.
3 сентября, 09:38
Август
Упавшего с 5-го этажа кота чудом спасли неравнодушные — трогательное видео
В Новосибирске проводили спасательную операцию кота, который случайно выпал из окна многоквартирного дома, подробности рассказали в МАСС.
28 августа, 04:53
Испуганного кота спас пожарный из горящего дома в Новосибирске
В Новосибирске пожарные спасли кота из полыхающего дома, неравнодушная хозяйка поблагодарила их в соцсетях.
28 августа, 03:04
Началась эвакуация новосибирского альпиниста с горной гряды в Пакистане
Двух участников восхождения спускают на высоту, где их сможет забрать вертолет, судьба третьего пока неизвестна, сообщили в Федерации альпинизма России.
20 августа, 11:37
Железнодорожница спасла женщину от гибели под поездом в Новосибирске
17 августа, 04:09
Бойцы МЧС спасли двух женщин при пожаре в Новосибирске
Жильцы не могли самостоятельно покинуть здание, где существовала опасность задохнуться в дыму, сообщили в чрезвычайном ведомстве.
2 августа, 11:35
Июль
Вспыхнувшую дачу помогал тушить неравнодушный новосибирец
Новосибирец помогал пожарным тушить загоревшуюся дачу: его хотят поблагодарить сотрудники МЧС.
23 июля, 04:29
Тонущего мужчину с собакой спас рыбак на Новосибирском водохранилище
17 июля, 07:00
Июнь
Пьяному сапбордисту спасли жизнь на Обском море в Новосибирске
В Новосибирске сотрудники городской аварийно-спасательной службы помогли очень пьяному мужчине, уснувшему на сапборде прямо в воде, следует из сообщения городской аварийно-спасательной службы.
28 июня, 06:26
Четверых сапбордистов унесло вглубь Обского водохранилища в Новосибирске
В Новосибирске на Обском море ветром и течением отнесло нескольких сапбордистов далеко от берега, следует из сообщения областного управления МЧС.
18 июня, 08:01
Пять детей утонули в Новосибирской области за неделю
17 июня, 12:19
Три дня не мог выбраться рыбак с острова Кораблик в Новосибирске
13 июня, 07:27
Черепаху спасают из пруда в наукограде Кольцово
10 июня, 11:00
Май
Определена судьба найденной на обочине под Новосибирском медведицы
15 мая, 02:19
Кота из двигателя автомобиля достали новосибирские спасатели
12 мая, 03:53

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