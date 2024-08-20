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Высота вершины Гашербрум IV — 7925 метров

Началась эвакуация новосибирского альпиниста с горной гряды в Пакистане

20 августа 2024, 11:37
Фото: 1MI
Высота вершины Гашербрум IV — 7925 метров
Двух участников восхождения спускают на высоту, где их сможет забрать вертолет, судьба третьего пока неизвестна, сообщили в Федерации альпинизма России.

Спасатели спускают новосибирца Сергея Миронова и его брата, напарника по восхождению, Михаила Миронова с вершины Гашербрум IV. Задача — дойти до отметки 6100 метров над уровнем моря, откуда будет доступна эвакуация вертолетом.

Местоположение еще одного члена команды, Сергея Нилова, которого видели летчики пакистанских ВВС, пока неизвестно. Его поиски затрудняет сильный снегопад.

Группа из пяти альпинистов начала восхождение в начале августа. 17 августа трое из них попали под ледопад.

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