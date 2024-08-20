Началась эвакуация новосибирского альпиниста с горной гряды в Пакистане

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Спасатели спускают новосибирца Сергея Миронова и его брата, напарника по восхождению, Михаила Миронова с вершины Гашербрум IV. Задача — дойти до отметки 6100 метров над уровнем моря, откуда будет доступна эвакуация вертолетом.
Местоположение еще одного члена команды, Сергея Нилова, которого видели летчики пакистанских ВВС, пока неизвестно. Его поиски затрудняет сильный снегопад.
Группа из пяти альпинистов начала восхождение в начале августа. 17 августа трое из них попали под ледопад.