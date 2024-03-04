В Новосибирск доставили тело альпиниста, погибшего при восхождении в Киргизии

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Published Сегодня, 05:41
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В Россию доставили тело альпиниста Евгения Глазунова, погибшего при восхождении на гору в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии. Об этом сообщила Анна Пиунова, задействованная в поисках. Его похоронят в Новосибирске, где живет его мама.
Прощание с Евгением Глазуновым состоится 6 марта в Новосибирском крематории.
«Женя улетит в Новосибирск, город, где живет его мама. Прощание состоится в среду, 6 марта, в Новосибирском крематории», — написала Анна Пиунова.
К восхождению Глазунов приступил 12 февраля, но помешала непогода. 16 февраля экстремал принял решение вернуться. О пропаже Глазунова сообщил его напарник, который ждал его внизу. Тело погибшего альпиниста нашли 22 февраля. Спустить тело с горы помогали шесть альпинистов.
В 2018 году брат Евгения Глазунова Сергей Глазунов погиб при восхождении на семитысячник в Пакистане.