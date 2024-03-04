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Евгений Глазунов

В Новосибирск доставили тело альпиниста, погибшего при восхождении в Киргизии

4 марта 2024, 05:41
Фото: vk.com / annapiunova
Евгений Глазунов

В Новосибирске простятся с альпинистом, погибшим в горах Киргизии

К восхождению Евгений Глазунов приступил 12 февраля, но помешала непогода. Его тело нашли 22 февраля.

В Россию доставили тело альпиниста Евгения Глазунова, погибшего при восхождении на гору в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии. Об этом сообщила Анна Пиунова, задействованная в поисках. Его похоронят в Новосибирске, где живет его мама.

Прощание с Евгением Глазуновым состоится 6 марта в Новосибирском крематории.

«Женя улетит в Новосибирск, город, где живет его мама. Прощание состоится в среду, 6 марта, в Новосибирском крематории», — написала Анна Пиунова.

К восхождению Глазунов приступил 12 февраля, но помешала непогода. 16 февраля экстремал принял решение вернуться. О пропаже Глазунова сообщил его напарник, который ждал его внизу. Тело погибшего альпиниста нашли 22 февраля. Спустить тело с горы помогали шесть альпинистов.

В 2018 году брат Евгения Глазунова Сергей Глазунов погиб при восхождении на семитысячник в Пакистане.

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