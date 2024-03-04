В Новосибирск доставили тело альпиниста, погибшего при восхождении в Киргизии

В Россию доставили тело альпиниста Евгения Глазунова, погибшего при восхождении на гору в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии. Об этом сообщила Анна Пиунова, задействованная в поисках. Его похоронят в Новосибирске, где живет его мама.