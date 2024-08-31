atas.info
ГлавноеВсе новости

Альпинисты

Выбрать дату
2024
Альпинисты просят помощи в поиске украденного пса-попутчика Чиндая
Животное стало настоящей частью команды, поэтому кража пса стала настоящей трагедией, сообщили в Новосибирской региональной федерации альпинизма.
31 августа, 05:23
Началась эвакуация новосибирского альпиниста с горной гряды в Пакистане
Двух участников восхождения спускают на высоту, где их сможет забрать вертолет, судьба третьего пока неизвестна, сообщили в Федерации альпинизма России.
20 августа, 11:37
Флаг России установили в самой высокой точке Новосибирска
В столице Сибири на высоте в 114 метров в День России установлен государственный флаг, следует из сообщения компании ВИС.
12 июня, 10:38
В Новосибирск доставили тело альпиниста, погибшего при восхождении в Киргизии
К восхождению Евгений Глазунов приступил 12 февраля, но помешала непогода. Его тело нашли 22 февраля.
4 марта, 05:41
Новосибирец Игорь Ожерельев снял фильм о восхождении на Эверест
Предприниматель и путешественник из Новосибирской области Игорь Ожерельев снял документальную ленту о восхождении на Эверест. Видео опубликовано на YouTube-канале сибиряка.
13 января, 07:25
2022
Суд смягчил меру пресечения подозреваемым по делу о гибели туристов на вулкане
Решение об изменении меры пресечения на период следствия главе турфирмы Андрею Степанову и гиду Ивану Алабугину вынес Петропавловско-Камчастский горсуд.
27 декабря 2022, 11:54

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика