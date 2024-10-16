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Горы

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2024
18-летняя студентка погибла на Алтае: вскрылись новые подробности
15 октября, 22:19
Чистая вода и белый песок: что удивило путешественников на казахском озере Бухтарма
2 сентября, 11:10
Началась эвакуация новосибирского альпиниста с горной гряды в Пакистане
Двух участников восхождения спускают на высоту, где их сможет забрать вертолет, судьба третьего пока неизвестна, сообщили в Федерации альпинизма России.
20 августа, 11:37
В горах Алтая насмерть разбился врач из Новосибирска
На Алтае случилась трагедия с врачом из Новосибирска, о чем сообщила Федерация альпинизма в регионе.
20 августа, 01:44
В горах Пакистана из-за ледопада серьезно пострадал альпинист из Новосибирска
19 августа, 03:53
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова показала фото отдыха в горах
Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска, наслаждается отдыхом в горах и делится фото своих лыжных прогулок.
10 марта, 08:48
2023
Сибиряк Константин Суходеев поднял на вершине в Гималаях флаг Новосибирской области
Горный турист и любитель альпинизма Константин Суходеев поднялся на вершину Ама-Даблам в Гималаях. Экспедиция в горы завершилась поднятием флага Новосибирской области.
26 октября 2023, 07:13
Названа дата открытия горнолыжного сезона в Шерегеше в 2023 году
26 октября 2023, 05:59
Четвероклассник из Кольцово поднялся на Эльбрус
10-летний школьник из Кольцово Артем Лещинский влюбился в горы, посмотрев телепередачу про восхождение на горные вершины. В его семье никогда не увлекались альпинизмом, и все же мальчик уговорил родителей составить ему компанию.
10 сентября 2023, 08:37
Турист из Новосибирска погиб в горах Кемеровской области
Об этом рассказало издание «НГС» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
9 января 2023, 13:10
2022
Новосибирцы пожаловались на аномально бесснежный Шерегеш
12 декабря 2022, 06:26

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