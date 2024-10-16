Четвероклассник из Кольцово поднялся на Эльбрус

10-летний школьник из Кольцово Артем Лещинский влюбился в горы, посмотрев телепередачу про восхождение на горные вершины. В его семье никогда не увлекались альпинизмом, и все же мальчик уговорил родителей составить ему компанию.