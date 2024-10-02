Чудом спасенного медвежонка выпустили в заказник Новосибирской области

История медвежонка началась весной, когда истощенного и искусанного клещами малыша, весившего всего пять килограмм, нашли на обочине дороги. Сначала люди приняли его за щенка и пытались самостоятельно помочь, но затем медвежонка передали в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Там Нику откормили, вылечили и подготовили к жизни в лесу.