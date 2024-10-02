Чудом спасенного медвежонка выпустили в заказник Новосибирской области

Posted 2 октября, 08:59
Published 2 октября, 08:59
Modified 2 октября, 09:01
Updated 2 октября, 09:01
Медвежонка Ники, найденного в мае 2024 года в Болотнинском районе Новосибирской области, успешно выпустили в дикую природу. Региональное Министерство природных ресурсов сообщило, что медведицу отпустили в один из заказников области в воскресенье, 29 сентября. Трогательный момент, когда молодую медведицу выпустили на свободу, был запечатлен на видео. Специалисты Центра спасения медвежат-сирот, где животное проходило реабилитацию, говорят, что Ника готова к самостоятельной жизни в дикой среде.
История медвежонка началась весной, когда истощенного и искусанного клещами малыша, весившего всего пять килограмм, нашли на обочине дороги. Сначала люди приняли его за щенка и пытались самостоятельно помочь, но затем медвежонка передали в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. Там Нику откормили, вылечили и подготовили к жизни в лесу.
Специалисты подчеркивают, что успешная реабилитация медведей возможна только при строгом соблюдении ряда правил. Например, с животными нельзя разговаривать, чтобы они не привыкали к человеческому голосу. Это важное условие, которое помогает избежать возможных конфликтов между животным и человеком в будущем.
Нике сейчас один год, и она начнет искать себе пару только через несколько лет. Медвежата часто становятся сиротами по причине лесозаготовительных работ, охоты или человеческой деятельности, которая пугает медведиц, заставляя их покидать берлоги и не возвращаться к детенышам.
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