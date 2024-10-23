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Posted 23 октября, 12:24

Published 23 октября, 12:24

Modified 23 октября, 12:26

Updated 23 октября, 12:26

Девушка ела свои волосы

В Новосибирске девушка с синдромом Рапунцель съела 2 кг волос

23 октября 2024, 12:24
Фото: Изображение Midjourney
Девушка ела свои волосы
Девушка из Новосибирска наелась своих волос и легла под нож хирурга: о необычной ситуации рассказали в Минздраве.

19-летняя девушка страдает синдромом Рапунцель (когда человек не контролирует, как ест волосы). Пациентка ела их три года и в один момент ей стало плохо.

Безоар полностью забил желудок и у нее началась рвота. Врачи вырезали у нее из внутреннего органа 2 кг волос. Спасти сибирячку удалось. Этот случай является редким в медицинской практике.

Ранее виновнику покушения на жизнь человека вынесли приговор: он воткнул в голову товарища вилы. Операция была уникальной — к ней подключали даже спасателей.

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