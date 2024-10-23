В Новосибирске девушка с синдромом Рапунцель съела 2 кг волос

Posted 23 октября, 12:24
Published 23 октября, 12:24
Modified 23 октября, 12:26
Updated 23 октября, 12:26
19-летняя девушка страдает синдромом Рапунцель (когда человек не контролирует, как ест волосы). Пациентка ела их три года и в один момент ей стало плохо.
Безоар полностью забил желудок и у нее началась рвота. Врачи вырезали у нее из внутреннего органа 2 кг волос. Спасти сибирячку удалось. Этот случай является редким в медицинской практике.
Ранее виновнику покушения на жизнь человека вынесли приговор: он воткнул в голову товарища вилы. Операция была уникальной — к ней подключали даже спасателей.