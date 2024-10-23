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Операция

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Октябрь
В Новосибирске девушка с синдромом Рапунцель съела 2 кг волос
Девушка из Новосибирска наелась своих волос и легла под нож хирурга: о необычной ситуации рассказали в Минздраве.
23 октября, 12:24
Будет ли вторая волна мобилизации в России — ответ политолога
17 октября, 01:50
Жителя Северной Осетии спасли в Новосибирске — что случилось
В Новосибирске врачам удалось спасти пациента с внезапно оторвавшимся протезом клапана сердца, рассказали в клинике Мешалкина.
10 октября, 08:06
Август
За красивой грудью в Новосибирск приехала известная модель Playboy
20 августа, 10:35
Июнь
Опухоль размером с теннисный мяч удалили из головы женщины новосибирские врачи
44-летняя Ирина ходила с опухолью около 10 лет, умело скрывая ее прической, пока поняла, что тянуть дальше некуда, рассказали в новосибирском НИИТО.
9 июня, 02:31
Май
Тромб величиной с грецкий орех достали из ноги пациента новосибирские врачи
7 мая, 12:34
Пса Рыжика с огнестрельными ранениями спасли под Новосибирском
Изможденная собака сама вышла к жителям села Ярково за помощью, положение осложняла когда-то установленная в лапе пластина, рассказали сотрудники «Базы реабилитации животных» в Кольцово.
1 мая, 10:36
Апрель
Маленькому тувинцу новосибирские хирурги распутали клубок артерий в сердце
Полуторагодовалому мальчику из Республики Тува провели уникальную операцию на сердце. У малыша при рождении был единственный желудочек, при этом в легком возник опасный венозно-артериальный клубок Чтобы избежать тромба, хирурги из новосибирского Центра имени Мешалкина провели уникальную операцию.
17 апреля, 06:22
В ветклинике Кольцово спасают травмированную зайчиху
Сотрудники «Базы реабилитации животных» в наукограде Кольцово пытаются спасти необычную пациентку. Попавшей в капкан зайчихе требуется операция на тазобедренном суставе.
15 апреля, 09:02
Что известно о хирурге, подарившем коллеге кровавую «валентинку» из кожи пациента
В Сети завирусились кадры из операционной, на которых бригада врачей демонстрирует лоскут кожи, вырезанный в форме сердца. Фотографии были опубликованы в аккаунте пластического хирурга Рустама Курманбаева.
11 апреля, 12:22
Пластический хирург подарил «валентинку» из кожи пациента — общественность в шоке
11 апреля, 08:36
Март
От гигантской опухоли почки избавили новосибирца врачи из Челябинска
В челябинском медцентре успешно убрали гигантскую опухоль почки, которая вросла в другие органы пациента из Новосибирска.
27 марта, 03:54
Новосибирские нейрохирурги удалили пациентке опухоль головного мозга микроскопом
Хирурги НИИТО провели сложную операцию на головном мозге Веронике Шаповаловой. Сибирячке удалили опасную опухоль.
21 марта, 13:28
Новосибирские хирурги спасли 1,5-месячного младенца от опасной патологии сердца
В Новосибирске кардиохирурги Центра имени Мешалкина сделали уникальную операцию на сердце новорожденному младенцу из Республики Марий Эл. Ему исполнилось всего полтора месяца.
15 марта, 08:02
Февраль
Удалять камни из почек ударными волнами научились врачи в Забайкалье
В Забайкалье в урологическом отделении клинической больницы разработали новый способ удаления камней из почек с использованием ударных волн, что позволяет пациентам избежать болезненной операции и осложнений.
25 февраля, 05:33
Новосибирские врачи поставили созданный на 3D-принтере протез пенсионерке из Сургута
Медики из Новосибирска помогли женщине пожилого возраста из Сургута, поставив ей особый протез.
25 февраля, 03:36
Нейрохирурги из Центра Мешалкина будили пациента перед удалением опухоли мозга
В НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина провели уникальную операцию по удалению опухоли головного мозга. Во время процедуры пациента пришлось выводить из сна по прогрессивной методике.
14 февраля, 09:50
В Новосибирске пятилетней девочке удалили паразита из мозга
6 февраля, 13:00
Январь
Скинулись всем домом: новосибирцы оплатили операцию собаке, которую сбила машина
31 января, 03:14
Покоритель Эвереста рассказал об опыте лечения у новосибирских врачей
Титулованный альпинист Глеб Соколов несколько раз становился пациентом отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов Новосибирского НИИТО. Об этом 29 января сообщает пресс-служба клиники.
29 января, 11:04

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