Маленькому тувинцу новосибирские хирурги распутали клубок артерий в сердце

Полуторагодовалому мальчику из Республики Тува провели уникальную операцию на сердце. У малыша при рождении был единственный желудочек, при этом в легком возник опасный венозно-артериальный клубок Чтобы избежать тромба, хирурги из новосибирского Центра имени Мешалкина провели уникальную операцию.