За красивой грудью в Новосибирск приехала известная модель Playboy

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Виктория Кузнецова снова посетила родной Новосибирск. Домой она приехала за пластической операцией груди. Она хочет увеличить свое достоинство. Для этого девушка сдала все анализы, которые показали хорошие результаты. Операция назначена через два дня, 22 августа.
Сибирячка известна тем, что является моделью журнала для мужчин Playboy. Она не редко выставляет в соцсети эротические фотосессии, которые собирают тысячи лайков.
Также Кузнецова была участницей шоу «Ты топ-модель». Девушка обладает яркой внешностью, эпатажным образом, поэтому и привлекает внимание фолловеров.
Другая модель, которая тоже родом из Новосибирска, показала видео с кастинга на роль девушки Джеймса Бонда.