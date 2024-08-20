За красивой грудью в Новосибирск приехала известная модель Playboy

Виктория Кузнецова снова посетила родной Новосибирск. Домой она приехала за пластической операцией груди. Она хочет увеличить свое достоинство. Для этого девушка сдала все анализы, которые показали хорошие результаты. Операция назначена через два дня, 22 августа.