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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Сибирячка приехала делать грудь

За красивой грудью в Новосибирск приехала известная модель Playboy

20 августа 2024, 10:35
Фото: соцсети модели
Сибирячка приехала делать грудь
Известная модель из Новосибирска приехала в родной город сделать пластику груди, о чем она радостно поделилась в соцсетях.

Виктория Кузнецова снова посетила родной Новосибирск. Домой она приехала за пластической операцией груди. Она хочет увеличить свое достоинство. Для этого девушка сдала все анализы, которые показали хорошие результаты. Операция назначена через два дня, 22 августа.

Сибирячка известна тем, что является моделью журнала для мужчин Playboy. Она не редко выставляет в соцсети эротические фотосессии, которые собирают тысячи лайков.

Также Кузнецова была участницей шоу «Ты топ-модель». Девушка обладает яркой внешностью, эпатажным образом, поэтому и привлекает внимание фолловеров.

Другая модель, которая тоже родом из Новосибирска, показала видео с кастинга на роль девушки Джеймса Бонда.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Модель#Операция#Грудь
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