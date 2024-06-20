Красивые фото из Дагестана опубликовала новосибирская модель Playboy

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Уроженка Новосибирска Виктория Кузнецова в очередной раз поразила поклонников, опубликовав в своих соцсетях серию фотографий, сделанных во время время пребывания в Дагестане. Кузнецова успела объехать множество уголков горной республики, природа которой оставила у девушки неизгладимые впечатления.
Напомним, 22-летняя сибирячка, известная под псевдонимом Бейби Тери, оказалась на развороте вышедшего в январе журнала Playboy Kazakhstan. До этого она с успехом участвовала в одном из реалити-шоу на телеканале ТНТ.
Что же касается дагестанских каникул, то Бейби побывала на реке Сулак и в одноименном каньоне, покаталась на катере и побродила по горным тропам.
В комментариях модель написала, что она восхищена гостеприимством жителей Дагестана и его великолепной природой.