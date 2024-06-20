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Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Красивые фото из Дагестана опубликовала новосибирская модель Playboy

Красивые фото из Дагестана опубликовала новосибирская модель Playboy

20 июня 2024, 11:12
Фото: Telegram
Модель Playboy из Новосибирска опубликовала в соцсетях фото, сделанные в отпуске в Дагестане.

Уроженка Новосибирска Виктория Кузнецова в очередной раз поразила поклонников, опубликовав в своих соцсетях серию фотографий, сделанных во время время пребывания в Дагестане. Кузнецова успела объехать множество уголков горной республики, природа которой оставила у девушки неизгладимые впечатления.

Напомним, 22-летняя сибирячка, известная под псевдонимом Бейби Тери, оказалась на развороте вышедшего в январе журнала Playboy Kazakhstan. До этого она с успехом участвовала в одном из реалити-шоу на телеканале ТНТ.

Что же касается дагестанских каникул, то Бейби побывала на реке Сулак и в одноименном каньоне, покаталась на катере и побродила по горным тропам.

В комментариях модель написала, что она восхищена гостеприимством жителей Дагестана и его великолепной природой.

Фото: Telegram
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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Соцсети#Путешествия#Дагестан#Модель Playboy
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