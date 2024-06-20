Красивые фото из Дагестана опубликовала новосибирская модель Playboy

Уроженка Новосибирска Виктория Кузнецова в очередной раз поразила поклонников, опубликовав в своих соцсетях серию фотографий, сделанных во время время пребывания в Дагестане. Кузнецова успела объехать множество уголков горной республики, природа которой оставила у девушки неизгладимые впечатления.