Московским парком Горького похвалились в Минрегиона Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Министерство региональной политики Новосибирской области выпустило брошюру, в которой вместо Центрального парка города красуется фотография парка имени Горького в Москве.
Напомним, на минувшей неделе мэрия столицы Сибири в своем паблике в ВК опубликовало фото с искаженной картой России.
Памятка, выпущенная в Минрегиона предназначается для мигрантов из других стран и рассказывает о достопримечательностях Новосибирска и правилах поведения.
Но недоразумение с парком — не единственное. Авторы иллюстраций с помощью фотошопа умудрились «достроить» гостиницу, которую когда-то начали возводить рядом с Аквапарком.