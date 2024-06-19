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Updated Сегодня, 10:30

Московским парком Горького похвалились в Минрегиона Новосибирской области

Московским парком Горького похвалились в Минрегиона Новосибирской области

19 июня 2024, 10:28
В Новосибирске министерство региональной политики выпустило брошюру для мигрантов, где красуется изображение московского парка Горького.

Министерство региональной политики Новосибирской области выпустило брошюру, в которой вместо Центрального парка города красуется фотография парка имени Горького в Москве.

Напомним, на минувшей неделе мэрия столицы Сибири в своем паблике в ВК опубликовало фото с искаженной картой России.

Памятка, выпущенная в Минрегиона предназначается для мигрантов из других стран и рассказывает о достопримечательностях Новосибирска и правилах поведения.

Но недоразумение с парком — не единственное. Авторы иллюстраций с помощью фотошопа умудрились «достроить» гостиницу, которую когда-то начали возводить рядом с Аквапарком.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Центральный парк#Парк Горького#Брошюра#Минрегион#Достопримечательности
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