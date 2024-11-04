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Центральный парк

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2024
В Новосибирске начали подготовку первого ледового катка, несмотря на отсутствие снега
4 ноября, 09:28
В Центральном парке Новосибирска в последний раз проведут световое шоу
О последнем лазерном шоу в Центральном парке Новосибирска сообщает «Горфонтан».
30 сентября, 03:45
Московским парком Горького похвалились в Минрегиона Новосибирской области
В Новосибирске министерство региональной политики выпустило брошюру для мигрантов, где красуется изображение московского парка Горького.
19 июня, 10:28
Названа дата запуска цветомузыкального фонтана в Центральном парке Новосибирска
5 мая, 05:51
Новосибирцам подарят мороженое в обмен на крышечки и батарейки — куда приходить
За сданное вторсырье, а именно батарейки и крышечки, горожан ждут сладкие подарки. Рассказываем, когда и где будут проводиться акции в Новосибирске.
11 апреля, 01:29
Клещи просыпаются: когда городские парки начнут обрабатывать от паразитов
В Новосибирске вот-вот начнется период клещей из-за весеннего потепления. Возникает вопрос, когда начнут обрабатывать парки города.
4 апреля, 05:10
Губернатор Травников поздравил жителей региона с десятой годовщиной Крымской весны
В Центральном парке Новосибирска прошло праздничное мероприятие, посвященное десятилетию со дня воссоединения Крыма с Россией.
18 марта, 10:52
Квартиру с видом на Центральный парк продают в Новосибирске за 35 млн
Выставлена на продажу элитная четырехкомнатная квартира в центре Новосибирска.
26 февраля, 01:14
2023
Названо число катков зимой в Новосибирске — где основные площадки
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал количество катков, которые будут открыты этой зимой. Он поделился информацией в своем Telegram-канале.
24 ноября 2023, 01:33
Световой потолок за 1,3 млн появится в Центральном парке Новосибирска
В Центральном парке Новосибирска установят световой потолок с гирляндами за 1,3 миллиона рублей, работы будут выполнены до 9 декабря.
23 ноября 2023, 01:44
Огромный каток зальют в Центральном парке Новосибирска
16 ноября 2023, 05:45
В Новосибирске закрыли сезон фонтанов лазерным шоу
1 октября 2023, 05:50
В Центральном парке Новосибирска можно бесплатно справить нужду в черном контейнере
Бесплатный туалет в форме черного контейнера появился в новосибирском Центральном парке, сообщает Telegram-канал "Зеленый Новосибирск".
13 января 2023, 08:45
2022
В Центральном парке Новосибирска начали устанавливать новогоднюю елку
Рабочие устанавливают елку рядом со сценой в новосибирском Центральном парке, сообщает НГС со ссылкой на читателя.
14 ноября 2022, 11:13
В Центральном парке Новосибирска высадили 50 елей: на очереди яблони и кедры
Ели высадили вокруг детской площадки в Центральном парке, чтобы создать живую изгородь, отделяющую игровую зону от пешеходной
11 сентября 2022, 08:37

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