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Куда сдают батарейки

Новосибирцам подарят мороженое за обмен на крышечки и батарейки — куда приходить

11 апреля 2024, 01:29
Фото: 1MI
Куда сдают батарейки

Мороженое получат новосибирцы за обмен на крышечки и батарейки

За сданное вторсырье, а именно батарейки и крышечки, горожан ждут сладкие подарки.

В городе пройдут сразу несколько акций, направленных на сбор вторсырья. Их назвали «РаZрядка» и «Полезные крышечки».

Подразумевается, что новосибирцы должны принести пластиковые крышечки, а также батарейки в специальный экологический автомобиль. Он будет стоять рядом с Центральным парком с 14:00 до 17:00. В первый раз спецмашина приедет 22 апреля.

В качестве вознаграждения за отправку отходов на переработку, все желающие получат мороженое.

Куда сдавать крышечкиКуда сдавать крышечки
Куда сдавать крышечки
Фото: мэрия Новосибирска

Напомним, ранее мы назвали все городские пункты приема батареек и крышечек. Не многие знают, что батарейки считаются опасными отходами и выбрасывать в обычный мусорный бак их запрещено.

Куда в Новосибирске сдать батарейки и крышечки — пункты приема
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#Новосибирск#Мусор#Центральный парк#Эмилия Губарева#Переработка#Отходы
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