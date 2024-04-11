Новосибирцам подарят мороженое за обмен на крышечки и батарейки — куда приходить

Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
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В городе пройдут сразу несколько акций, направленных на сбор вторсырья. Их назвали «РаZрядка» и «Полезные крышечки».
Подразумевается, что новосибирцы должны принести пластиковые крышечки, а также батарейки в специальный экологический автомобиль. Он будет стоять рядом с Центральным парком с 14:00 до 17:00. В первый раз спецмашина приедет 22 апреля.
В качестве вознаграждения за отправку отходов на переработку, все желающие получат мороженое.
Напомним, ранее мы назвали все городские пункты приема батареек и крышечек. Не многие знают, что батарейки считаются опасными отходами и выбрасывать в обычный мусорный бак их запрещено.