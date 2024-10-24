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Переработка

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2024
Сахалинский мусор вывезут в Новосибирск
В рамках национального проекта «Экология» с Сахалина в Новосибирск отправлена первая партия стеклянных отходов — более 150 тонн. Собранное стекло получит вторую жизнь и будет использовано при производстве новых изделий, таких как стеклянная тара и посуда.
24 октября, 09:29
Морфологический разбор мусора: как Новосибирск учится сортировать отходы
Морфология мусора в 45 новых контейнерах для раздельного сбора отходов позволила ответить на вопрос: готовы ли новосибирцы сортировать содержимое мусорных ведер, сообщает МУП «САХ».
18 октября, 04:47
Куда сдать пустые бутылки рассказали в мэрии Новосибирска
В Новосибирске составлена виртуальная карта с пунктами сдачи вторичного сырья, следует из сообщения мэрии.
26 июня, 10:57
Регион подписал первое соглашение на Петербургском экономическом форуме
Сотрудничество правительства Новосибирской области с АО «Акрон Холдинг» и ППК «Российский экологический оператор» скрепили подписями на полях ПМЭФ-2024.
6 июня, 09:46
Нет «резиновому зодчеству»: против покрышек во дворах выступили в Новосибирске
На странице министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области в ВК появился пост, призывающий покончить с практикой использования покрышек в оформлении дворов.
14 мая, 04:40
Новосибирцам подарят мороженое в обмен на крышечки и батарейки — куда приходить
За сданное вторсырье, а именно батарейки и крышечки, горожан ждут сладкие подарки. Рассказываем, когда и где будут проводиться акции в Новосибирске.
11 апреля, 01:29
Что можно и что нельзя положить в контейнер для раздельного сбора отходов
25 марта, 10:22
Импортные яйца из Турции и Азербайджана не добрались до Новосибирска
Яйца из Турции и Азербайджана не попали на прилавки российских магазинов. Стало известно, куда делся импортный продукт.
2 февраля, 05:29
Сколько можно заработать в Новосибирске на сдаче стеклянных бутылок
В Новосибирске появились новые пункты приема стекла, сообщают «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области». Рассказываем, где они расположены и сколько можно заработать на сдаче стекла.
20 января, 03:56
2023
День вторичной переработки — что за праздник и как отмечают в Новосибирске
Команда МУП «САХ» поздравила с Всемирным днем рециклинга или вторичной переработки, который отмечают 15 ноября.
15 ноября 2023, 12:01
2022
Около 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Новосибирской области
30 октября 2022, 06:40

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