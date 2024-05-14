Нет «резиновому зодчеству»: против покрышек во дворах выступили в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:42
На странице министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина в ВК опубликован пост с призывом отказаться от использования бывших в употреблении автомобильных покрышек в дизайне дворов.
Чиновник напомнил, что покрышки изготовлены из токсичных материалов, причисляемых к четвертому классу опасности и достаточно опасны для здоровья и экологии. По мнению Шестернина, старые шины благоразумнее будет оставить в предназначенных для этого контейнерах на АЗС.
Подписчики министра горячо поддержали его инициативу. Например, Надежда Павлова призвала власти области наконец взяться за решение этой проблемы. Женщина написала, что в обычном новосибирском дворе дома № 9 на улице Мичурина она насчитала целых 53 покрышки.
Ксения Алексеева посетовала, что активными сторонницами такого способа «украсить» двор являются пенсионерки, с которыми у жительницы города бывали конфликты буквально «до драки».
По информации мэрии Новосибирска, бывшие в употреблении автопокрышки запрещено не только складывать на мусорных площадках, но и вывозить на полигоны. В столице Сибири лицензии на переработку старых шин имеют компании «Альбион-С», «ВторШина» и индивидуальный предприниматель Коротеев. Имеются контейнеры для покрышек и на некоторых заправочных станциях.
Известно, что из покрышек чаще всего производят крошку для покрытия уличных спортивных площадок.