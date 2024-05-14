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Против композиций из покрышек выступил министр природы Новосибирской области

Нет «резиновому зодчеству»: против покрышек во дворах выступили в Новосибирске

14 мая 2024, 04:40
Фото: 1MI

Против композиций из покрышек выступил министр природы Новосибирской области

На странице министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области в ВК появился пост, призывающий покончить с практикой использования покрышек в оформлении дворов.

На странице министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина в ВК опубликован пост с призывом отказаться от использования бывших в употреблении автомобильных покрышек в дизайне дворов.

Чиновник напомнил, что покрышки изготовлены из токсичных материалов, причисляемых к четвертому классу опасности и достаточно опасны для здоровья и экологии. По мнению Шестернина, старые шины благоразумнее будет оставить в предназначенных для этого контейнерах на АЗС.

Подписчики министра горячо поддержали его инициативу. Например, Надежда Павлова призвала власти области наконец взяться за решение этой проблемы. Женщина написала, что в обычном новосибирском дворе дома № 9 на улице Мичурина она насчитала целых 53 покрышки.

Ксения Алексеева посетовала, что активными сторонницами такого способа «украсить» двор являются пенсионерки, с которыми у жительницы города бывали конфликты буквально «до драки».

По информации мэрии Новосибирска, бывшие в употреблении автопокрышки запрещено не только складывать на мусорных площадках, но и вывозить на полигоны. В столице Сибири лицензии на переработку старых шин имеют компании «Альбион-С», «ВторШина» и индивидуальный предприниматель Коротеев. Имеются контейнеры для покрышек и на некоторых заправочных станциях.

Известно, что из покрышек чаще всего производят крошку для покрытия уличных спортивных площадок.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Опасность#Переработка#Дворы#Покрышки
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