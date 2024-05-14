Нет «резиновому зодчеству»: против покрышек во дворах выступили в Новосибирске

По информации мэрии Новосибирска, бывшие в употреблении автопокрышки запрещено не только складывать на мусорных площадках, но и вывозить на полигоны. В столице Сибири лицензии на переработку старых шин имеют компании «Альбион-С», «ВторШина» и индивидуальный предприниматель Коротеев. Имеются контейнеры для покрышек и на некоторых заправочных станциях.