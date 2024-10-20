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Опасность

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2024
«Временные укрытия» нанесли на карту Новосибирска
20 октября, 11:18
Очаг бруцеллеза нашли в Новосибирской области — кому он угрожает
Больных животных ввезли в регион без сопроводительных документов, сообщили в региональном управлении ветеринарии.
24 сентября, 10:24
Полчища мух атаковали жителей — что происходит
Мухи, мошки и божьи коровки активизировались в последние дни, почему так происходит, рассказал биолог Людмила Петрожицкая.
20 сентября, 12:29
Редкий опасный гриб обнаружил в лесу житель Новосибирской области
Находка может вызвать смертельное заболевание спустя многие годы после употребления в пищу, сообщает издание Куйбышевского района.
26 августа, 11:29
Самые опасные для человека грибы назвали специалисты
Наибольший вред здоровью могут нанести грибы, которые внешне похожи на съедобные виды, подчеркивают микологи.
22 августа, 07:02
Огромный бумажный шар с дырками нашла в лесу жительница Новосибирской области
Эксперты по дикой природе советуют не трогать подобную находку и как можно быстрее удалиться от нее.
15 августа, 11:49
Новосибирцев предупредили о новой массовой атаке боевых дронов
Минувшей ночью вновь зафиксировано нападение вражеских «птичек», сообщает Минобороны РФ.
5 июля, 08:10
Гиблое место: где опаснее всего купаться в Новосибирске
26 июня, 01:28
Приготовиться к эвакуации из-за подъема Оби призвали в МЧС жителей Новосибирска
В Новосибирске синоптики сообщили о подъеме уровня воды в Оби выше опасной отметки, следует из сообщения МЧС.
17 июня, 10:00
Нет «резиновому зодчеству»: против покрышек во дворах выступили в Новосибирске
На странице министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области в ВК появился пост, призывающий покончить с практикой использования покрышек в оформлении дворов.
14 мая, 04:40
Купание детей в мае в Оби стало причиной беспокойства новосибирских спасателей
В Новосибирске жителей и педагогов попросили рассказать детям о крайней опасности весеннего купания в водоемах города, следует из сообщения городской службы спасательно-аварийных работ.
6 мая, 03:57
Искусственные красители для яиц небезопасны, считает химик из Новосибирска
Доцент кафедры НГТУ заявила о небезопасности азокрасителей и рекомендовала соблюдать определенные правила при окрашивании яиц перед Пасхой.
3 мая, 05:53
Еж — самое опасное животное: новосибирцам рассказали, почему стоит бояться зверька
Ежи являются небезобидными животными: об их опасности рассказали в Telegram-канале «Птичка на проводе».
27 апреля, 02:46
Ученый из Новосибирска высказался об опасности затопления кладбищ и скотомогильников
12 апреля, 02:01
В России активизировались клещи: развенчиваем мифы и выясняем, как с ними бороться
На улице апрель, а это значит, что клещи просыпаются после зимней спячки. Как обезопасить себя и что делать в случае укуса, выяснил Atas.info.
11 апреля, 05:09
Сибиряк провалился под лед на реке Обь — на помощь пришли спасатели
Находиться на льду в конце марта из-за хрупкости льда сейчас очень опасно. Так, мужчина, провалившийся под лед на реке Обь в Новосибирске, был спасен спасателями МАСС.
31 марта, 05:12
Увидеть Байкал и умереть: чем опасен легендарный лед с пузырьками
21 марта, 08:40
Составлен топ-3 самых частых нарушений ПДД в Новосибирске
В Новосибирске в феврале 2024 года самыми распространенными нарушениями ПДД оказались превышение скорости и другие нарушения.
6 марта, 01:53
Ребенок на льду: школьники разыграли по телефону спасателей в Новосибирске
Дети разыграли спасателей, позвонив на экстренный номер и сообщив о маленьком мальчике, который бродит по льду опасного озера. Подробности сообщили в МАСС.
3 февраля, 09:47
2023
Эксперт объяснил опасность зарядки телефона по ночам
20 октября 2023, 07:25

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