Очаг бруцеллеза нашли в Новосибирской области — кому он угрожает

Posted 24 сентября, 10:24
Published 24 сентября, 10:24
Modified 24 сентября, 10:26
Updated 24 сентября, 10:26
Вспышка опасного заболевания у мелких рогатых животных зафиксирована на территории Тогчинского района, в селе Кудельный Ключ. Скотину уничтожили, но специалисты будут наблюдать за людьми и животными в селе до середины 2025 года.
Заражение людей бруцеллезом от коз, баранов и овец принимает наиболее тяжелые формы. Поражаются различные органы, человек испытывает сильнейшие боли и может остаться на всю жизнь инвалидом.
В прошлом году бруцеллезом заболели жители одного из сел в Татарском районе. Источником заболевания стал скот, неофициально приобретенный в соседней Омской области.