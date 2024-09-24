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Posted 24 сентября, 10:24

Published 24 сентября, 10:24

Modified 24 сентября, 10:26

Updated 24 сентября, 10:26

Люди могут заразиться опасным заболеванием от скота

Очаг бруцеллеза нашли в Новосибирской области — кому он угрожает

24 сентября 2024, 10:24
Фото: 1MI
Люди могут заразиться опасным заболеванием от скота
Больных животных ввезли в регион без сопроводительных документов, сообщили в региональном управлении ветеринарии.

Вспышка опасного заболевания у мелких рогатых животных зафиксирована на территории Тогчинского района, в селе Кудельный Ключ. Скотину уничтожили, но специалисты будут наблюдать за людьми и животными в селе до середины 2025 года.

Заражение людей бруцеллезом от коз, баранов и овец принимает наиболее тяжелые формы. Поражаются различные органы, человек испытывает сильнейшие боли и может остаться на всю жизнь инвалидом.

В прошлом году бруцеллезом заболели жители одного из сел в Татарском районе. Источником заболевания стал скот, неофициально приобретенный в соседней Омской области.

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