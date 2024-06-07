Головы скота нашли около метро «Октябрьская» в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Видеоролик, на котором запечатлены останки крупного рогатого скота, выложен в паблике «Типичный Октябрьский». Утверждается, что эти шокирующие кадры сняты на газоне около дома по адресу Толстого, 3. Это совсем рядом со входом на станцию метро «Октябрьская». Местные жители предполагают, что это может быть делом рук сотрудников одного из полулегальных кафе азиатской кухни, где любят собираться мигранты.
Ранее мы рассказывали о скандальной ситуации в поселке Сосновка под Новосибирском, где длительное время, прямо в зоне жилых домов, открыто действует нелегальный скотомогильник. Захоронение трупов животных там не прекратили даже после заявления прокуратуры о проведении проверки.