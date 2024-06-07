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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Останки животных часто выбрасывают владельцы кафе для мигрантов

Головы скота нашли около метро «Октябрьская» в Новосибирске

7 июня 2024, 12:26
Фото: 1MI
Останки животных часто выбрасывают владельцы кафе для мигрантов
Останки животных обнаружили на газоне недалеко от от жилой многоэтажки, сообщают в соцсетях очевидцы.

Видеоролик, на котором запечатлены останки крупного рогатого скота, выложен в паблике «Типичный Октябрьский». Утверждается, что эти шокирующие кадры сняты на газоне около дома по адресу Толстого, 3. Это совсем рядом со входом на станцию метро «Октябрьская». Местные жители предполагают, что это может быть делом рук сотрудников одного из полулегальных кафе азиатской кухни, где любят собираться мигранты.

Зрелище не для слабонервных
Видео: vk.com/okt_54

Ранее мы рассказывали о скандальной ситуации в поселке Сосновка под Новосибирском, где длительное время, прямо в зоне жилых домов, открыто действует нелегальный скотомогильник. Захоронение трупов животных там не прекратили даже после заявления прокуратуры о проведении проверки.

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