Головы скота нашли около метро «Октябрьская» в Новосибирске

Видеоролик, на котором запечатлены останки крупного рогатого скота, выложен в паблике «Типичный Октябрьский». Утверждается, что эти шокирующие кадры сняты на газоне около дома по адресу Толстого, 3. Это совсем рядом со входом на станцию метро «Октябрьская». Местные жители предполагают, что это может быть делом рук сотрудников одного из полулегальных кафе азиатской кухни, где любят собираться мигранты.