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Июнь
Головы скота нашли около метро «Октябрьская» в Новосибирске
7 июня, 12:26
Июль 2023
Под Новосибирском рыбак нашел череп доисторического животного в селе Егорьевское
Рыбак обнаружил в селе Егорьевское под Новосибирском череп доисторического шерстистого носорога, останки которого принадлежат к вымершему виду.
30 июля 2023, 11:33
Июнь 2023
Кладбище староверов 17 века нашли в Новосибирской области
В Ордынском районе водохранилище обнажило кладбище староверов, о чем сообщается в Telegram-канале «ЧП Новосибирск».
27 июня 2023, 03:58

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