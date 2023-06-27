Кладбище староверов 17 века нашли в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
В Новосибирской области было обнаружено кладбище старообрядцев 17 века. По информации, которая поступила из Telegram-канала «ЧП Новосибирск», кости и черепа этого народа вымыло водохранилище, расположенное в Ордынском районе.
Очевидцы заметили, что крутой берег водоема усеян останками людей, главным образом черепами. Согласно сообщению, соответствующие специалисты подтвердили, что это захоронение относится к 17-19 векам.
Краеведы, которые изучают историю региона, утверждают, что это явление не ново для Обского моря и такие открытия происходят время от времени.
Отметим, что историки пытаются спасти уникальный староверческий погост на острове Чингис в Ордынском районе. Тем временем природа регулярно размывает уникальные захоронения.