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Кладбище староверов 17 века нашли в Новосибирской области

27 июня 2023, 03:58
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Кладбище обнаружили местные жители
В Ордынском районе водохранилище обнажило кладбище староверов, о чем сообщается в Telegram-канале «ЧП Новосибирск».

В Новосибирской области было обнаружено кладбище старообрядцев 17 века. По информации, которая поступила из Telegram-канала «ЧП Новосибирск», кости и черепа этого народа вымыло водохранилище, расположенное в Ордынском районе.

Очевидцы заметили, что крутой берег водоема усеян останками людей, главным образом черепами. Согласно сообщению, соответствующие специалисты подтвердили, что это захоронение относится к 17-19 векам.

Краеведы, которые изучают историю региона, утверждают, что это явление не ново для Обского моря и такие открытия происходят время от времени.

Отметим, что историки пытаются спасти уникальный староверческий погост на острове Чингис в Ордынском районе. Тем временем природа регулярно размывает уникальные захоронения.

«Осторожно, черепа!»: на острове Чингис Обское море размывает старинное кладбище
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#Эмилия Губарева#Обское море#Староверы#Кладбище#17 век#Водохранилище#Черепа#Кости#Краеведы#Новосибирская область
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