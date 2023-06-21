Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
«В эти прошедшие выходные решили мы снова посетить старинное кладбище 18-19 века на месте бывшей деревни Старое Милованово, что на острове Чингис. Воды Обского моря снова размыли новую партию гробов, костей и черепов, которые, белея на солнце, лежат на песке вдоль берега», — написал историк и экскурсовод Вячеслав Карманов в паблике «Территория Сибири: туризм-экскурсии-путешествия» социальной сети «ВКонтакте».
Из-за постоянного подмыва кладбища под ногами буквально хрустят кости и черепа, а в обрыве можно увидеть остатки гробов. Прогулявшись по берегу, ничего не стоит раздавить как яичную скорлупу детский черепок.
По мнению специалистов, с каждым годом находятся доказательства древности захоронения. Недавно на берегу был найден сосуд с древесными углями, что говорит о дохристианских корнях захоронений. Как известно, среди язычников был распространен обряд сожжения покойников.
Позже здесь начали хоронить своих соратников старообрядцы. Свидетельством этому служат долбленые колоды и пни от крестов. Здесь могли поселиться выходцы из Белоруссии или Русского Севера. Как ни странно, доказательством этому может служить и найденный сосуд, поскольку на Русском Севере долгое время сохранялось языческое наследие.
Однако местные власти не считают уникальный погост ценным для истории и предлагают закопать останки, либо выровнять их бульдозером. Призывы сохранить кладбище пока не находят отклика у чиновников. Но именно благодаря захоронению станет возможным открыть «белые пятна» в истории Сибири.