Позже здесь начали хоронить своих соратников старообрядцы. Свидетельством этому служат долбленые колоды и пни от крестов. Здесь могли поселиться выходцы из Белоруссии или Русского Севера. Как ни странно, доказательством этому может служить и найденный сосуд, поскольку на Русском Севере долгое время сохранялось языческое наследие.