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Октябрь
День бабушек и дедушек 28 октября: что подарить близким
Каждый год 28 октября мы отмечаем День бабушек и дедушек — день, когда можно выразить свою благодарность за заботу и мудрость старшего поколения. Важно не просто подобрать подарок, но и сделать его символом вашей любви и внимания.
27 октября, 01:39
В Новосибирске открыли мемориальную доску в память о погибшем сотруднике метро
На доме по адресу улица Марата, 1 установлена мемориальная доска в память о машинисте Новосибирского метрополитена Даниле Крапивине, сообщили в пресс-службе метро.
22 октября, 09:20
В Новосибирске открыли стелу в память о бойцах СВО
9 октября в Новосибирске, в Октябрьском районе, состоялось торжественное открытие стелы, возведенной в память о погибших участниках специальной военной операции.
10 октября, 01:05
Сквер имени прокурора открыли в центре Новосибирска
В центре Новосибирска сегодня открыли сквера имени Екатерины Филимоновой, бывшего прокурора Центрального района и участницы Великой Отечественной войны.
4 октября, 11:27
Сентябрь
Умер актер Роман Мадянов — что случилось
Из жизни ушел известный российский актер Роман Мадянов, об этом сообщили близкие мужчины.
25 сентября, 12:26
Андрей Травников вместе с сотнями новосибирцев почтил память жертв теракта в Беслане
Глава региона принял участие в памятной акции «Помним Беслан», приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
3 сентября, 10:53
Август
Жертв ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне почтут в Новосибирске
29 августа, 03:01
Мусорки поставили под муралом погибшего героя СВО
27 августа, 05:48
Имя погибшего на СВО сотрудника метрополитена увековечат в Новосибирске
В Новосибирске появится доска памяти в честь героя СВО, который погиб, выполняя задачи спецоперации, соответствующее постановление подписала мэрия.
13 августа, 11:59
Июль
Из жизни ушел экс-министр ЖКХ Новосибирской области Евгений Ким
Бывший главный коммунальщик региона долгое время боролся с тяжелым недугом, но болезнь оказалась сильнее, о печальном событии сообщили близкие Евгения Кима
8 июля, 06:13
Июнь
Экс-игрок ХК «Сибирь» Евгений Тютиков скончался в Новосибирске
В Новосибирске умер бывший игрок хоккейного клуба «Сибирь», серебряный призер Универсиады Евгений Тютиков, сообщили в клубе.
14 июня, 10:17
Апрель
Диктант Победы 26 апреля 2024: официальный сайт, регистрация, тесты и вопросы
26 апреля в России все желающие напишут Диктант Победы 2024. Рассказываем, как новосибирцы смогут принять в нем участие.
24 апреля, 06:32
Помочившегося на Вечный Огонь мужчину оставили в СИЗО до октября
В Новосибирском областном суде приступили к рассмотрению уголовного дела об осквернении символов воинской славы России. В преступлении обвиняется 21-летний житель Республики Тыва.
8 апреля, 08:11
Март
О судьбе участка взорвавшегося дома на Линейной спросят жителей Новосибирска
29 марта, 07:53
Новосибирцам предложили почтить память погибших в Crocus City Hall
22 марта на концертной площадке Crocus City Hall произошел теракт. По последним данным, в результате преступной акции на концерте группы «Пикник» погибли 115 зрителей, свыше 140 получили ранения. Жертв сейчас вспоминают по всей России.
23 марта, 10:58
В Новосибирске обнаружили уникальные фотографии популярного ресторана левобережья
С 1962 года на левобережье располагался ресторан «Россия». В заведении часто справляли свадьбы и юбилеи, а также любили отдохнуть душой обеспеченные жители левого берега Оби. Однако в 1990-е годы его снесли.
4 марта, 07:53
Февраль
Мемориал погибшему в ДТП продюсеру Бугаеву установят на новосибирском театре
В Новосибирске появится мемориальная доска, посвященная памяти Сергея Бугаева. Он был президентом новосибирского рок-клуба и даже создал свой молодежный центр, куда вошли заметные коллективы рока Сибири.
29 февраля, 02:47
«Лежали на плите»: житель дома на Линейной вспомнил подробности трагедии 9 февраля
9 февраля, 11:19
В Новосибирске Аллею памяти построят рядом с рухнувшим домом на Линейной
5 февраля, 12:11
Январь
Новосибирский губернатор Травников почтил память блокадников на Пискаревском кладбище
27 января в России вспоминают 80-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда. В памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
27 января, 11:55

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