Из жизни ушел экс-министр ЖКХ Новосибирской области Евгений Ким

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Бывший министр ЖКХ Новосибирской области ушел на 65-м году жизни. Он долгое время боролся с тяжелым заболеванием.
Уважение и любовь новосибирцев Евгений Ким заслужил делом, а не словом. Его трудовая карьера начиналась с должности слесаря-сантехника в начале 80-х годов прошлого века. В 2015 его назначили на должность главного коммунальщика Новосибирской области.
Попрощаться с Евгением Кимом смогут все желающие 9 июля в зале прощания по адресу: Новосибирск, Кропоткина, 112.