Из жизни ушел экс-министр ЖКХ Новосибирской области Евгений Ким

Уважение и любовь новосибирцев Евгений Ким заслужил делом, а не словом. Его трудовая карьера начиналась с должности слесаря-сантехника в начале 80-х годов прошлого века. В 2015 его назначили на должность главного коммунальщика Новосибирской области.