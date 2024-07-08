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Published Сегодня, 06:13

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Updated Сегодня, 06:15

Свеча

Из жизни ушел экс-министр ЖКХ Новосибирской области Евгений Ким

8 июля 2024, 06:13
Фото: 1MI
Свеча
Бывший главный коммунальщик региона долгое время боролся с тяжелым недугом, но болезнь оказалась сильнее, о печальном событии сообщили близкие Евгения Кима

Бывший министр ЖКХ Новосибирской области ушел на 65-м году жизни. Он долгое время боролся с тяжелым заболеванием.

Уважение и любовь новосибирцев Евгений Ким заслужил делом, а не словом. Его трудовая карьера начиналась с должности слесаря-сантехника в начале 80-х годов прошлого века. В 2015 его назначили на должность главного коммунальщика Новосибирской области.

Попрощаться с Евгением Кимом смогут все желающие 9 июля в зале прощания по адресу: Новосибирск, Кропоткина, 112.

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#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Память#ЖКХ#Министр#Скорбь
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