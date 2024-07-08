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Скорбь

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Июль
Из жизни ушел экс-министр ЖКХ Новосибирской области Евгений Ким
Бывший главный коммунальщик региона долгое время боролся с тяжелым недугом, но болезнь оказалась сильнее, о печальном событии сообщили близкие Евгения Кима
8 июля, 06:13
Май
Страстную пятницу отмечают православные в Новосибирске
У православных наступила Страстная пятница, в которую полагается соблюдать едва ли не самые строгие ограничения.
3 мая, 02:59
Март
В Новосибирске приспущены государственные флаги в знак траура по погибшим в Москве
24 марта, 02:29
Сентябрь 2023
В Новосибирске умер экс-руководитель ансамбля «Чалдоны» Валерий Захаров
В Новосибирске скончался экс-руководитель ансамбля «Чалдоны» Валерий Захаров. Он был заслуженным работником культуры РФ и оставил значительное музыкальное наследие, написав более 25 произведений и получив звание заслуженного работника культуры.
28 сентября 2023, 08:34

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