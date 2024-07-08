В Новосибирске умер экс-руководитель ансамбля «Чалдоны» Валерий Захаров

В Новосибирске скончался экс-руководитель ансамбля «Чалдоны» Валерий Захаров. Он был заслуженным работником культуры РФ и оставил значительное музыкальное наследие, написав более 25 произведений и получив звание заслуженного работника культуры.