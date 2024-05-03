Страстную пятницу отмечают православные в Новосибирске

Что же касается еды, то здесь тоже все довольно строго. Есть нельзя до 15 часов, когда из православных храмов, где проходит служба, выносят Святую плащаницу. Но и после не рекомендуется чревоугодничать. Лучше всего выпить травяной чай и съесть что-нибудь постное.