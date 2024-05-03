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Что нельзя делать в Страстную пятницу, напомнили новосибирцам

Страстную пятницу отмечают православные в Новосибирске

3 мая 2024, 02:59
Фото: 1MI

Что нельзя делать в Страстную пятницу, напомнили новосибирцам

У православных наступила Страстная пятница, в которую полагается соблюдать едва ли не самые строгие ограничения.

После Чистого четверга по церковному календарю у православных наступила Страстная пятница. Считается, что верующий человек должен соблюдать едва ли не самые строгие ограничения, ведь в этот день Иисус Христос был приговорен к смерти и распят на Голгофе.

В Страстную пятницу полагается в ожидании наступления Пасхи скорбеть и размышлять о мучениях Христа. Православным не рекомендуется смеяться и шутить, а также отказаться от каких-либо застолий и иных праздников, если они выпали на этот день.

Нельзя также заниматься домашними делами, тем более, что накануне был Чистый четверг. Сельским жителям лучше перенести запланированные огородные дела на более подходящий день.

Что же касается еды, то здесь тоже все довольно строго. Есть нельзя до 15 часов, когда из православных храмов, где проходит служба, выносят Святую плащаницу. Но и после не рекомендуется чревоугодничать. Лучше всего выпить травяной чай и съесть что-нибудь постное.

Естественно, употребление алкоголя запрещено. Запрещено также в этот день готовиться к Пасхе — стряпать куличи и красить яйца.

Вечером в этот день в храмах начинают отмечать Великую субботу.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Православие#Ограничения#Праздники#Пасха#Скорбь#Страстная пятница
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