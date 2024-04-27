Поднять цены — это «святое»: на сколько за год подорожали куличи в Новосибирске

5 мая православные христиане будут праздновать Пасху, которая не обходится без кулича. Atas.info узнал у экономиста, на сколько за год выросли в цене ингредиенты одного из главных атрибутов пасхального стола.

По словам кандидата экономических наук, доцента НГУЭУ Эдуарда Коложвари, в 2023 году кулич весом 100 грамм стоил 50 рублей. Для сравнения эксперт взял стоимость кулича у одного из новосибирских производителей. «Мы проверили калькуляцию пасхального кулича весом 100 грамм у этого производителя. Сверили цену поставок год к году. Состав по норме: мука, яйцо, дрожжи, изюм, маргарин, сахар песок, соль, ванилин, масло растительное, кондитерская смесь, посыпка, молоко, форма бумажная, фасовочный пакет». Подсчеты показали, что за год подросли цены на все ингредиенты, на некоторые — разительно, более чем в 1,5 раза. «Основные ингредиенты подорожали, примерно, на 10-14%. А вот яйцо и изюм, составляющие 25% стоимости сырьевого набора кулича, подорожали на 60%. Общая себестоимость кулича, по нашим оценкам, подорожала на 16,2% (с 14,69 до 17,07 рубля за штуку). На полку продукт поступит, минимум с трехкратной наценкой и округлением цены до целых значений», — говорит эксперт. Причем, чем ближе день «икс», тем выше риск скачка цен на фоне повышенного спроса. «Надеюсь, что у поставщиков продуктов и сырья, производителей и торговцев не взыграет сезонная жадность, и они не станут устраивать традиционные „ценовые качели“, тогда цена маленького кулича может уйти далеко, вплоть до 90 и 100 рублей», — заключил Эдуард Коложвари. Пасха 2024: какого числа празднуется и что категорически нельзя делать в праздник Узнать подробнее Читайте также: Диетолог предупредила о смертельной опасности яиц на Пасху Проверенный рецепт вкусного кулича на Пасху 2024 — пошаговая инструкция Пасха: когда будет отмечаться главный церковный праздник в 2024 году