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Стоимость

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Октябрь
29% новосибирцев не готовы обзаводиться собственной квартирой
17 октября, 01:39
Новосибирский зоопарк меняет график работы — причины и сроки
В связи с сокращением светового дня и похолоданием в Новосибирском зоопарке меняется график посещения.
14 октября, 05:22
Жизнь или квартира: россиян напугали очередным повышением ставок по ипотеке
С октября в России банки ввели дополнительные комиссии при получении кредита на приобретение квартиры, эксперты прогнозируют рост цен на недвижимость.
8 октября, 08:37
Сентябрь
Производители сливочного масла наживаются на покупателях из Новосибирска
Покупатели обратили внимание на уменьшение пачек сливочного масла и подорожание цен на этот продукт.
10 сентября, 08:04
Из России в Китай едва не вывезли драгоценности на 17 млн — что там было
Очень дорогие камни хотели вывезти в Китай контрабандисты, сообщили в таможенном управлении.
9 сентября, 03:31
Новосибирские аналитики выяснили, где бизнес платит за недвижимость больше всего
Лидирует центральная часть города, а больше всего объектов выставлено на продажу в Ленинском районе.
5 сентября, 09:18
Июль
НГУ, НГТУ, НГПУ: на сколько подорожала учеба в 2024 году — обзор цен
12 июля, 08:47
Май
iPhone 15 рекордно подешевел в России — за сколько его могут купить новосибирцы
17 мая, 06:20
1,8 млн рублей хотят потратить на празднование Дня России в Новосибирске
13 мая, 10:37
Бизнес-ланчи в Новосибирске оказались одними из самых дорогих в стране
Новосибирск вошел в тройку лидеров по средней стоимости бизнес-ланчей, подсчитали аналитики сервиса 2ГИС.
13 мая, 09:14
Апрель
Поднять цены — это «святое»: на сколько за год подорожали куличи в Новосибирске
27 апреля, 10:55
Цены на капусту и игристое подскочили в Новосибирске в марте 2024
В Новосибирской области в марте зафиксировали рост цен на некоторые продукты.
14 апреля, 13:19
Март
Красный проспект намерены продлить до Родников. Зачем это нужно
В Новосибирске планируют продлить Красный проспект в Калининском районе с целью улучшения транспортной доступности.
11 марта, 02:52
Февраль
Новосибирский зоопарк резко поднял цены почти на 30%
21 февраля, 08:19
Куриные яйца по 59 рублей нашли в Новосибирске — люди жадно хватают упаковками
Куриные яйца категории С1 продаются в Новосибирске за 59 рублей, что вызывает удивление у местных жителей.
10 февраля, 02:28
Снос старейшего ДК в Новосибирске подешевел в 10 раз из-за сомнительного подрядчика
2 февраля, 04:28
Январь
В Новосибирске с февраля подорожает проезд в нескольких маршрутках
28 января, 02:59
Названы районы Новосибирска с самыми дорогими новостройками
Согласно данным ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска выросла на 10,8% в 2023 году, а цены на рынке квартир повысились на 9,5% за год.
3 января, 04:23
Декабрь 2023
Стоимость проезда в маршрутке №43 подорожала до 45 рублей в Новосибирске
В Новосибирске с 15 декабря стоимость проезда на маршрутке №43, которая перевозит пассажиров от ОбьГЭС до микрорайона Щ, увеличилась на 5 рублей. Эту информацию передали жители Советского района в социальных сетях.
18 декабря 2023, 04:37
Плату за снос деревьев вдвое увеличат в Новосибирске
В Новосибирске планируется увеличение стоимости сноса деревьев в два раза, о чем сообщили в мэрии.
14 декабря 2023, 01:43

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