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Вывезти товар не удалось

Из России в Китай едва не вывезли драгоценности на 17 млн — что там было

9 сентября 2024, 03:31
Фото: 1MI
Вывезти товар не удалось

Пресечена попытка контрабанды нефрита из Новосибирска в Китай

Очень дорогие камни хотели вывезти в Китай контрабандисты, сообщили в таможенном управлении.

Контрабанду везла фура. Ее остановили на границе с Казахстаном. Большегруз ехал из Новосибирска.

Водитель следовал до Китая. Вот только грузовик остановили. При досмотре была обнаружена крупная партия драгоценностей — камня нефрит. Вес груза составлял более 15 тонн.

Документацию отправитель подделал. Всего стоимость минерала составила 17 млн рублей. Было возбуждено дело по факту контрабанды. В настоящий момент проводится расследование.

Почти 100 кг автозапчастей хотел привезти из Дубая житель Новосибирска. Теперь он под уголовным делом.

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