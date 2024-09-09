Из России в Китай едва не вывезли драгоценности на 17 млн — что там было

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Updated Сегодня, 03:33
Контрабанду везла фура. Ее остановили на границе с Казахстаном. Большегруз ехал из Новосибирска.
Водитель следовал до Китая. Вот только грузовик остановили. При досмотре была обнаружена крупная партия драгоценностей — камня нефрит. Вес груза составлял более 15 тонн.
Документацию отправитель подделал. Всего стоимость минерала составила 17 млн рублей. Было возбуждено дело по факту контрабанды. В настоящий момент проводится расследование.
Почти 100 кг автозапчастей хотел привезти из Дубая житель Новосибирска. Теперь он под уголовным делом.