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Миллиардер задержан

Флешмоб в поддержку арестованного Павла Дурова запустили в Новосибирске

27 августа 2024, 06:38
Фото: Павел Дуров/соцсети
Миллиардер задержан
В Новосибирске поддерживают в соцсетях арестованного основателя Telegram Павла Дурова.

Павел Дуров известен как основатель соцсети ВКонтакте и мессенджера Telegram. Он гражданин сразу четырех стран: России, Сент-Китс и Невис, ОАЭ и Франции. Именно в последней стране его и задержали, прямо с самолета 24 августа.

Предполагается, что арест миллиардера связан с тем, что тот отказался сотрудничать с французскими специальными службами. Дурова обвиняют в контрабанде наркотиков, отмывании денег, сокрытии педофильского контента и прочего, что проходит через мессенджер. Его могут посадить на 20 лет.

На защиту Дурова встали многие россияне. Поддерживают его и в Новосибирске. Музыкант MYAKESH встал в центре Новосибирска с плакатом «Свобода слову. Свободу Павлу Дурову». По словам артиста, Telegram — это важная площадка для музыкантов. В случае удаления мессенджера, весь мир лишится полезного инструмента.

Видео: MYAKESH | Музыка
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#Эмилия Губарева#Общество#Видео#Новосибирск#Арест#Павел Дуров
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