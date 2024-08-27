Флешмоб в поддержку арестованного Павла Дурова запустили в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Павел Дуров известен как основатель соцсети ВКонтакте и мессенджера Telegram. Он гражданин сразу четырех стран: России, Сент-Китс и Невис, ОАЭ и Франции. Именно в последней стране его и задержали, прямо с самолета 24 августа.
Предполагается, что арест миллиардера связан с тем, что тот отказался сотрудничать с французскими специальными службами. Дурова обвиняют в контрабанде наркотиков, отмывании денег, сокрытии педофильского контента и прочего, что проходит через мессенджер. Его могут посадить на 20 лет.
На защиту Дурова встали многие россияне. Поддерживают его и в Новосибирске. Музыкант MYAKESH встал в центре Новосибирска с плакатом «Свобода слову. Свободу Павлу Дурову». По словам артиста, Telegram — это важная площадка для музыкантов. В случае удаления мессенджера, весь мир лишится полезного инструмента.