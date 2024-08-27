Флешмоб в поддержку арестованного Павла Дурова запустили в Новосибирске

Предполагается, что арест миллиардера связан с тем, что тот отказался сотрудничать с французскими специальными службами. Дурова обвиняют в контрабанде наркотиков, отмывании денег, сокрытии педофильского контента и прочего, что проходит через мессенджер. Его могут посадить на 20 лет.