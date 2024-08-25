Основателя ВК и Телеграма Павла Дурова задержали во Франции

Павла Дурова задержали во Франции, куда он прилетел из Азербайджана. На данный момент известно. что Дурова могут обвинять в соучастии в педофилии, отмывании денег, терроризме и продаже наркотических средств и краденого, но все это касается не его лично, а клиентов мессенджера Телеграм.