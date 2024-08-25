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Основателя ВК и Телеграма Павла Дурова задержали во Франции

Основателя ВК и Телеграма Павла Дурова задержали во Франции

25 августа 2024, 03:26
Основателю ВК Павлу Дурову грозит до 20 лет заключения — он задержан во Франции.

Павла Дурова задержали во Франции, куда он прилетел из Азербайджана. На данный момент известно. что Дурова могут обвинять в соучастии в педофилии, отмывании денег, терроризме и продаже наркотических средств и краденого, но все это касается не его лично, а клиентов мессенджера Телеграм.

В свое время Дуров получил гражданство Франции. Теперь ему по местному законодательству грозит до 20 лет тюрьмы.

Некоторые наблюдатели утверждают, что задержание Дурова связано с тем, что он не стал сотрудничать с французскими властями, отказавшись предоставлять им информацию о пользователях.

Пока Павел Дуров задержан, в воскресенье ему должны выбрать меру пресечения.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#ВКонтакте#Телеграм#Обвинения#Павел Дуров
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