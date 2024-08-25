Основателя ВК и Телеграма Павла Дурова задержали во Франции

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Павла Дурова задержали во Франции, куда он прилетел из Азербайджана. На данный момент известно. что Дурова могут обвинять в соучастии в педофилии, отмывании денег, терроризме и продаже наркотических средств и краденого, но все это касается не его лично, а клиентов мессенджера Телеграм.
В свое время Дуров получил гражданство Франции. Теперь ему по местному законодательству грозит до 20 лет тюрьмы.
Некоторые наблюдатели утверждают, что задержание Дурова связано с тем, что он не стал сотрудничать с французскими властями, отказавшись предоставлять им информацию о пользователях.
Пока Павел Дуров задержан, в воскресенье ему должны выбрать меру пресечения.