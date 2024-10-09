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2024
Игоря Николаева осудили за комментарий о продажных полицейских
Жителя областного центра признали виновным в деле об оскорбительных комментариях в соцсетях, сообщили в управлении судебного департамента по региону.
9 октября, 06:06
Масштабный сбой произошел в Telegram — что говорят пользователи из Новосибирска
3 октября, 12:01
Основателя ВК и Телеграма Павла Дурова задержали во Франции
Основателю ВК Павлу Дурову грозит до 20 лет заключения — он задержан во Франции.
25 августа, 03:26
Не работает Telegram и Whatsapp — в чем причина массового сбоя
Жители российских регионов не могут отправить сообщения, сбои наблюдаются в мессенджерах как на мобильных устройствах, так и на ПК.
21 августа, 11:43
У Telegram, WhatsApp и Кинопоиска произошел сбой — в чем причина
Массовые жалобы поступали на работу мессенджеров ночью 19 августа, о чем свидетельствуют данные сервисов мониторинга.
19 августа, 03:16
Екатерина Мизулина анонсировала визит в Новосибирск
Глава «Лиги безопасного интернета» сообщила в своем телеграм-канале, что собирается приехать осенью.
27 июля, 03:32
Масштабный сбой произошел в работе Telegram 26 июля
Утром 26 июля в функционировании мессенджера Telegram произошел сбой, который заметили жители Новосибирской области.
26 июля, 04:10
Карту России без Крыма и Новороссии опубликовала мэрия Новосибирска
Мэрия Новосибирска поздравила горожан с наступившим Днем России, проиллюстрировав пост в ВК картой страны без Крыма и Новороссии, сообщают соцсети.
12 июня, 08:35
Завирусилась игра Hamster Kombat: как в нее играть и можно ли заработать?
В Telegram появился новый хит — Hamster Combat, Web3-игра на базе TON. Разбираемся, что это за зверь.
31 мая, 09:25
Новосибирская школьница посмеялась над терактом в Крокус Сити Холле
24 марта, 02:53
Россияне массово жалуются на сбой Телеграма
27 февраля, 10:08
Сбои в Telegram у новосибирцев могут быть связаны с работами Роскомнадзора
24 января, 04:33
2023
В Новосибирске начали запрещать пользоваться WhatsApp и Telegram в школах
29 мая 2023, 06:52
Новосибирский манул Снежинка появился на стикерах в Telegram
Пак из десяти стикеров с изображением обитателя новосибирского зоопарка - манула Снежинки - теперь доступен в Telegram.
7 января 2023, 09:24
Более 100 тысяч рублей потратит мэрия Новосибирска на стикеры с манулом в Телеграм
1 января 2023, 05:31
2022
Фото легендарной жительницы Новосибирска Анжелы было опубликовано в телеграме
Телеграм-канал «АСТ-54 Black» опубликовал фотографию знаменитой жительницы Новосибирска.
22 декабря 2022, 10:40

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