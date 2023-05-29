В Новосибирске начали запрещать пользоваться WhatsApp и Telegram в школах

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
В рамках учебного процесса учителя будут использовать российский мессенджер «Сферум», сообщает Om1.ru со ссылкой на минобр.
Такое решение о использовании приложения приняли после поправок в федеральный закон о защите информации.
Отметим, что платформу «Сферум» создали в 2021 году совместно Mail.ru Group и ПАО «Ростелеком». В настоящий момент приложение работает на базе VK Мессенджера.
Также напомним, что с 1 марта 2023 года власти запретили использовать мессенджеры иностранных компаний, в том числе Whatsapp, Viber и Telegram.
«Вышеперечисленные мессенджеры будут под запретом для работников образования при осуществлении ими профессиональной деятельности в образовательных учреждениях».