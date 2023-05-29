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В Новосибирске начали запрещать пользоваться WhatsApp и Telegram в школах

29 мая 2023, 06:52
Фото: 1MI
Whatsapp и Telegram запретили в школах
Использовать мессенджеры Whatsapp и Telegram запретили педагогам в школах Новосибирской области и колледжах, о чем сообщил министр образования области Сергей Федорчук.

В рамках учебного процесса учителя будут использовать российский мессенджер «Сферум», сообщает Om1.ru со ссылкой на минобр.

Такое решение о использовании приложения приняли после поправок в федеральный закон о защите информации.

Отметим, что платформу «Сферум» создали в 2021 году совместно Mail.ru Group и ПАО «Ростелеком». В настоящий момент приложение работает на базе VK Мессенджера.

Также напомним, что с 1 марта 2023 года власти запретили использовать мессенджеры иностранных компаний, в том числе Whatsapp, Viber и Telegram.

«Вышеперечисленные мессенджеры будут под запретом для работников образования при осуществлении ими профессиональной деятельности в образовательных учреждениях».
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#Эмилия Губарева#Телеграм#Мессенджер#Школа#Школьники#Учителя#Дети#Общество#Технологии#Образование#Новосибирск
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