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Новосибирцы столкнулись со сбоем в работе WhatsApp Web 23 мая

23 мая 2023, 05:16
Фото: 1MI
WhatsApp начал сбоить у новосибирцев
Веб-версия мессенджера WhatsApp начала сбоить у пользователей из Новосибирска во вторник, 23 мая. Об этом рассказали читатели Atas.info.
«Загружается приложение очень долго, несколько минут. Синхронизирует сообщения с ошибками, также доставляются они с задержкой. Так плохо работает «Вотсап» сегодня именно на компьютере, а с телефона быстро открывается», - пояснили новосибирцы.

Также активные пользователи мессенджеров заявили о массовых сбоях в работе Telegram сегодня. Многие еще отмечают, что последнее время у них плохо ловит интернет, происходят неполадки – потеря Сети и т.д.

С чем это связано – неизвестно. Подобное случалось и раньше из-за DDos-атак.

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Напомним, ранее власти Новосибирской области советовали чиновникам, учителям и другим служащим поискать другие платформы для общения в чатах из-за неустойчивой работы WhatsApp. Это приложение принадлежит запрещенной в РФ компании Meta*.

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#Алина Шефер#WhatsApp#Сбой#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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