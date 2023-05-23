Новосибирцы столкнулись со сбоем в работе WhatsApp Web 23 мая

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
«Загружается приложение очень долго, несколько минут. Синхронизирует сообщения с ошибками, также доставляются они с задержкой. Так плохо работает «Вотсап» сегодня именно на компьютере, а с телефона быстро открывается», - пояснили новосибирцы.
Также активные пользователи мессенджеров заявили о массовых сбоях в работе Telegram сегодня. Многие еще отмечают, что последнее время у них плохо ловит интернет, происходят неполадки – потеря Сети и т.д.
С чем это связано – неизвестно. Подобное случалось и раньше из-за DDos-атак.
Напомним, ранее власти Новосибирской области советовали чиновникам, учителям и другим служащим поискать другие платформы для общения в чатах из-за неустойчивой работы WhatsApp. Это приложение принадлежит запрещенной в РФ компании Meta*.