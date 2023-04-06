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Черные змеи ползают у Барабинского суда - местные жители предупреждают в WhatsApp

6 апреля 2023, 01:55
Фото: газета "Убинский вестник"
Черную змею заметили на снегу

В Новосибирской области проснулись черные змеи и напугали жителей Убинского района

Змей заметили местные жители в Убинском районе Новосибирской области, о чем сообщает газета «Убинский вестник».

По данным издания, в местных группах в мессенджере Whatsapp жители района предупреждают, что 5 апреля заметили в райцентре змей.

К сообщениям они прикрепили фотографию, на котором заметна черная небольшая змея. По всей видимости животные только проснулись, предполагают пользователи мессенджера.

«Проползали змейки в районе железной дороги недалеко от Барабинского суда. Будьте осторожны!» ­- говорится в сообщении.

При этом после рассылки сразу же появилось объявление о том, что профессиональные отловщики с лицензией могут отловить пресмыкающихся.

Стоит отметить, что в Новосибирской области можно встретить только гадюк и ужей, которые на первый взгляд очень похожи. Напомним, что ранее змея укусила ребенка в санатории. Читайте, чем закончилась данная история. 

Ядовитая змея укусила 7-летнего ребенка в санатории под Новосибирском
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#Эмилия Губарева#Животные#Общество#Город#Новосибирская область
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