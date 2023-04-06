Posted Сегодня, 01:55
Published Сегодня, 01:55
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Updated Сегодня, 01:59
По данным издания, в местных группах в мессенджере Whatsapp жители района предупреждают, что 5 апреля заметили в райцентре змей.
К сообщениям они прикрепили фотографию, на котором заметна черная небольшая змея. По всей видимости животные только проснулись, предполагают пользователи мессенджера.
«Проползали змейки в районе железной дороги недалеко от Барабинского суда. Будьте осторожны!» - говорится в сообщении.
При этом после рассылки сразу же появилось объявление о том, что профессиональные отловщики с лицензией могут отловить пресмыкающихся.
Стоит отметить, что в Новосибирской области можно встретить только гадюк и ужей, которые на первый взгляд очень похожи. Напомним, что ранее змея укусила ребенка в санатории. Читайте, чем закончилась данная история.