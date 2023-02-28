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Новосибирцев напугало сообщение в WhatsApp о женщине с ядовитыми духами

28 февраля 2023, 01:20
Фото: 1MI
Если понюхать духи, якобы умрешь через пару минут
Рассылка в WhatsApp о странной женщине с духами пугает жителей Новосибирска. Неизвестная якобы дает понюхать ядовитые духи, а через несколько минут человек умирает.

В мессенджере WhatsApp начали пересылать сообщения с предупреждением о женщине, которая подходит к случайным прохожим и предлагает понюхать пробники от духов.

В них, якобы, содержится смертельное вещество, приводящее к летальному исходу через 5 или 10 минут. Примечательно, но подобное происходит не только в Новосибирске, но и во всех городах России, гласит сообщение.

Однако большинство пользователей рассылке не поверили. Сибиряки предполагают, что это фейк от украинских ботов с целью посеять панику.

Нашлись и те, кто поверил в сообщение и предупредил об опасности других. В ГУ МВД региона информацию о разносчице ядовитых духов пока не прокомментировали.

Напомним, что ранее сибиряки рассылали в WhatsApp информацию о растерзанной медведем женщины. Однако смс оказалось фейком. 

Новосибирцы рассылают фейки в WhatsApp с растерзанной медведем девушкой
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#Эмилия Губарева#WhatsApp#Фейки#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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