Posted Сегодня, 01:20
Published Сегодня, 01:20
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Updated Сегодня, 01:22
В мессенджере WhatsApp начали пересылать сообщения с предупреждением о женщине, которая подходит к случайным прохожим и предлагает понюхать пробники от духов.
В них, якобы, содержится смертельное вещество, приводящее к летальному исходу через 5 или 10 минут. Примечательно, но подобное происходит не только в Новосибирске, но и во всех городах России, гласит сообщение.
Однако большинство пользователей рассылке не поверили. Сибиряки предполагают, что это фейк от украинских ботов с целью посеять панику.
Нашлись и те, кто поверил в сообщение и предупредил об опасности других. В ГУ МВД региона информацию о разносчице ядовитых духов пока не прокомментировали.
Напомним, что ранее сибиряки рассылали в WhatsApp информацию о растерзанной медведем женщины. Однако смс оказалось фейком.