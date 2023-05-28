«Все свободны»: в новосибирской гимназии № 10 расформировали бастующий 3 «А» класс

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В гимназии № 10 в Новосибирске расформировали 3 «А» класс, ученики которого устроили забастовку 17 апреля. Родители этого и требовали. После двухнедельной забастовки в школе сменился директор, а в департаменте образования города приняли решение, что вместо 3 «А» с нового учебного года откроется 4 «Д» класс.
Как рассказала «КП-Новосибирск» мать одной из учениц, которая не поддерживала забастовку и продолжала ходить на уроки, о расформировании класса она узнала из школьного чата. Сообщение прислали с такой формулировкой:
«Информация про третий класс. Класс расформирован. Всем спасибо, все свободны».
Кроме того, стало известно, что новый директор намерена сократить штат педагогов и уменьшить нагрузку по английскому языку несмотря на то, что гимназия специализируется именно по этому предмету. В итоге родители учеников заговорили уже о всеобщей забастовке.