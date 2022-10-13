Действия развиваются в одной из новосибирских гимназий – с января 2022 года. Суть скандала в том, что в тот месяц дети катались на снежной горке, и одна девочка неудачно с нее съехала и получила травму спины. В произошедшем обвинили одного мальчика. Его родители под угрозами матери пострадавшей заплатили за лечение. Вот только потом оказалось, что он вовсе не виноват.