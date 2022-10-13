Действия развиваются в одной из новосибирских гимназий – с января 2022 года. Суть скандала в том, что в тот месяц дети катались на снежной горке, и одна девочка неудачно с нее съехала и получила травму спины. В произошедшем обвинили одного мальчика. Его родители под угрозами матери пострадавшей заплатили за лечение. Вот только потом оказалось, что он вовсе не виноват.
Тогда обвинять бизнес-леди стала всех: учителей и детей. Не обошлось без скандалов и с родителями одноклассников. Мамаша буквально терроризирует этот год коллектив и пишет десятки заявлений в полицию. Женщина выдумывает, что на нее якобы набросились педагоги, родители, а дети травят ее дочку. Учителя только и ходят к правоохранителям писать объяснительные.
Не будем скрывать и имя скандалистки – Светлана Манина, владелица бутика Perfect Style. Женщина после статьи НГС о громком разоблачении отказалась вести беседу и заявила, что журналист издания для нее не существует как человек. Делаем выводы, что в конфликтах сибирячка участвовать очень любит.
Вот только полиция почему-то реагирует на заявления Маниной, но не на оскорбления в сторону педагогического состава. Хоть и учителя неоднократно пытались выйти с ней на мирный диалог. Однако угрозы сыпаться не перестали до сих пор. И это не пустые слова – об этом свидетельствуют скриншоты из чатов, где обидчивая мать называет всех «проститутками» и другими лестными словами.
Напомним, что ранее другая родительница пожаловалась на ребенка-абьюзера в детсаду Новосибирска. Мальчик якобы может ударить, пнуть или укусить других детей без веской причины. Родители уже обращались к руководству детского сада. Однако в ответ получили лишь отмашки – ребенок нормальный, а другие дети проявляют к нему повышенное внимание.