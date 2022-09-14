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Родительница пожаловалась на ребенка-абьюзера в детсаду Новосибирска

Сегодня, 13:43
Фото: 1MI
Жительница Новосибирска возмутилась поведением ребенка, который ходит в детский сад и ведет себя слишком агрессивно, о чем сообщает телеканал «360».

По словам матери, в одном из детских садов Новосибирска детей постоянно терроризирует сверстник. Мальчик якобы может ударить, пнуть или укусить других детей без веской причины.

«Агрессия проявляется в плане отбирания игрушек. Если он самостоятельно играет и другие детки подходят пообщаться, то он начинает бурно реагировать, может ударить», — цитирует слова собеседницы издание.

Также стало известно, что родители уже обращались к руководству детского сада. Однако в ответ получили лишь отмашки – ребенок нормальный, а другие дети проявляют к нему повышенное внимание.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#Россия#Дети
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