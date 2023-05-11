Директор сменился в гимназии № 10 в Новосибирске после забастовки третьеклассников

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
В гимназии №10 в Новосибирске, где 3-А класс устроил забастовку с участием родителей, определили нового директора.
Ольга Голик, которая работала преподавателем русского языка и литературы в школе №82 в городе, получила эту должность. У нее большой стаж работы в педагогической сфере — 30 лет, сообщают «Вести Новосибирск». В прошлом году Ольга Голик стала лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в категории «Педагог-наставник».
Отметим, что забастовка началась 17 апреля из-за конфликта между мамой одной из учениц и классным руководителем, что даже послужило причиной увольнения предыдущего директора гимназии.