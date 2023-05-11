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Директор сменился в гимназии № 10 в Новосибирске после забастовки третьеклассников

11 мая 2023, 08:21
Фото: 1MI
Дети в школе бастовали несколько недель

В Новосибирске после забастовки сменился директор гимназии № 10

В гимназии № 10 в Новосибирске, где бастовали дети, произошли кадровые изменения: сменился директор школы.

В гимназии №10 в Новосибирске, где 3-А класс устроил забастовку с участием родителей, определили нового директора.

Ольга Голик, которая работала преподавателем русского языка и литературы в школе №82 в городе, получила эту должность. У нее большой стаж работы в педагогической сфере — 30 лет, сообщают «Вести Новосибирск». В прошлом году Ольга Голик стала лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в категории «Педагог-наставник».

Отметим, что забастовка началась 17 апреля из-за конфликта между мамой одной из учениц и классным руководителем, что даже послужило причиной увольнения предыдущего директора гимназии.

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#Эмилия Губарева#Дети#Забастовка детей в 10-й гимназии#Школа#Директор#Новый директор#Общество#Город#Образование#Новосибирск
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