В Новосибирске гимназии №10 грозит новая забастовка

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Согласно сообщению Infopro54, часы были сокращены с шести до одного часа в неделю. Родители обратились к губернатору, мэру, министру образования региона, департаменту образования и прокуратуре, требуя вернуть прежние объемы учения английскому языку.
Напомним, что уже ранее в гимназии №10 другие родители пятого класса устроили забастовку. Они отказались отправлять своих детей на занятия, по причине конфликта одной из матерей с классным руководителем.
В результате этой забастовки директор гимназии был заменен, а для ребят был создан новый учебный класс.