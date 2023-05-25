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В Новосибирске гимназии №10 грозит новая забастовка

25 мая 2023, 02:01
Фото: 1MI
Новую забастовку планируют в гимназии №10 в Новосибирске
Родители учащихся старших классов гимназии №10 в Новосибирске собираются организовать новую забастовку. Их протест вызван сокращением количества часов, отводимых на изучение английского языка.

Согласно сообщению Infopro54, часы были сокращены с шести до одного часа в неделю. Родители обратились к губернатору, мэру, министру образования региона, департаменту образования и прокуратуре, требуя вернуть прежние объемы учения английскому языку.

Напомним, что уже ранее в гимназии №10 другие родители пятого класса устроили забастовку. Они отказались отправлять своих детей на занятия, по причине конфликта одной из матерей с классным руководителем.

В результате этой забастовки директор гимназии был заменен, а для ребят был создан новый учебный класс.

Директор сменился в гимназии № 10 в Новосибирске после забастовки третьеклассников
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#Алина Шефер#Школа#Дети#Забастовка#Забастовка детей в 10-й гимназии#Общество
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