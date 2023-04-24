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В Новосибирске родители и дети в гимназии №10 намерены продолжить забастовку

24 апреля 2023, 01:34
Фото: 1MI
Родители не приведут детей в школу
Забастовку продолжают родители и дети в гимназии № 10 несмотря на примирение матери одной из учениц и классной руководительницы.

Родители и ученики в гимназии №10 в Новосибирске продолжают забастовку и не намерены выходить на уроки пока им не обеспечат комфорт и безопасность в учебе. На уроки дети не ходят вторую неделю. 

В предыдущем заявлении мать ребенка, из-за которой и началась забастовка, отозвала свои претензии к педагогу и призвала всех родителей вывести детей на учебу в ближайший понедельник.

Напомним, суть конфликта в том, что одна из матерей учениц добивалась ранее отстранения классного руководителя из-за личной неприязни. Также она якобы терроризировала всю школу, в том числе и учеников 3-го класса, в котором учится ее дочь.

Родители же намерены перевести детей в другой класс, чтобы не учиться с дочерью скандалистки. На примирение сторон они не отреагировали.  

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#Эмилия Губарева#Дети#Школа#Школьники#Забастовка#Забастовка детей в 10-й гимназии#Общество#Образование#Новосибирск
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