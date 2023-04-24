В Новосибирске родители и дети в гимназии №10 намерены продолжить забастовку

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Published Сегодня, 01:34
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Родители и ученики в гимназии №10 в Новосибирске продолжают забастовку и не намерены выходить на уроки пока им не обеспечат комфорт и безопасность в учебе. На уроки дети не ходят вторую неделю.
В предыдущем заявлении мать ребенка, из-за которой и началась забастовка, отозвала свои претензии к педагогу и призвала всех родителей вывести детей на учебу в ближайший понедельник.
Напомним, суть конфликта в том, что одна из матерей учениц добивалась ранее отстранения классного руководителя из-за личной неприязни. Также она якобы терроризировала всю школу, в том числе и учеников 3-го класса, в котором учится ее дочь.
Родители же намерены перевести детей в другой класс, чтобы не учиться с дочерью скандалистки. На примирение сторон они не отреагировали.