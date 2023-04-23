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Мать школьницы и учительница призвали закончить забастовку детей в Новосибирске

23 апреля 2023, 06:29
Фото: 1MI
Забастовку призвали прекратить в школе

В Новосибирске учительница и мать школьницы призвали закончить забастовку в гимназии

Ученики 3-го класса и родители гимназии № 10 в Новосибирске бастовали против обучения с дочерью бизнеследи в одной школе. Конфликт привел к тому, что ученики не выходят на занятия с 17 апреля.

Учительница Наталия Браткова и мать школьницы Светлана Манина призвали завершить забастовку и прекратить конфликт в гимназии №10 в Новосибирске.

В социальной сети Светлана Манина опубликовала заявление о своих отставаниях от педагога Наталии Братковой и призвала всех родителей бастующего 3-го «А» класса отправить своих детей на учебу на следующий понедельник, пишет «Континент Сибирь».

Наталия Браткова, классный руководитель 3-го «А» класса и преподаватель Новосибирской гимназии №10, также обратилась к родителям через чат, с просьбой отправить детей на занятия. Она сообщила, что вернулась с больничного и ждет всех в школе.

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#Эмилия Губарева#Забастовка детей в 10-й гимназии#Дети#Школа#Забастовка#Общество#Образование#Новосибирск
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