В Новосибирске учительница и мать школьницы призвали закончить забастовку в гимназии

Ученики 3-го класса и родители гимназии № 10 в Новосибирске бастовали против обучения с дочерью бизнеследи в одной школе. Конфликт привел к тому, что ученики не выходят на занятия с 17 апреля.