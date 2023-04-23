Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:31
Учительница Наталия Браткова и мать школьницы Светлана Манина призвали завершить забастовку и прекратить конфликт в гимназии №10 в Новосибирске.
В социальной сети Светлана Манина опубликовала заявление о своих отставаниях от педагога Наталии Братковой и призвала всех родителей бастующего 3-го «А» класса отправить своих детей на учебу на следующий понедельник, пишет «Континент Сибирь».
Наталия Браткова, классный руководитель 3-го «А» класса и преподаватель Новосибирской гимназии №10, также обратилась к родителям через чат, с просьбой отправить детей на занятия. Она сообщила, что вернулась с больничного и ждет всех в школе.