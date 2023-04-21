Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Светлана Манина сегодня у себя на странице Вконтакте сообщила, что ее ребенок продолжает учиться и сегодня на работу вышла учительница класса Наталья Браткова:
«Дочка мне рассказывала, что Наталья Владимировна встретила её хорошо, рассказала, что учительница сильно изменилась и была доброй, попросила дать ей ещё один шанс».
Светлана не считает себя виноватой, наоборот, считает свое поведение правильным, говоря про других участников конфликта: «Конечно, надо быть человечными даже с такими подлыми людьми и помочь им выйти из того капкана в котором они оказались по собственной глупости. Если они сами довели ситуацию до абсурда и стоят на краю пропасти, то мы как цивилизованное общество должны помочь им выбраться из этого тупика, не скидывать их в пропасть, а протянуть руку помощи».
Кроме того, Светлана Манина призвала родителей вернуть детей на учебу и «прекратить издеваться над детьми, директором школы, департаментом образования и всеми остальными причастными к этому вопиющему нарушению законодательства».
Между тем, родители других детей в классе намерены идти до конца и требовать выполнения своих требований. Основным требованием является то, чтобы дети не учились в одном классе с дочерью Светланы Маниной. Также они требуют проверить директора школы на профпригодность и убрать с уроков психологов, проверяющих деятельность учителя.