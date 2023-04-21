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Забастовка в гимназии №10: учительница ведет урок с единственной ученицей

21 апреля 2023, 11:53
Фото: 1MI
В решении конфликт в гимназии №10 принимают участие департамент образования, прокуратура и детский омбудсмен.

В Новосибирске продолжается конфликт в гимназии №10: дети не выходят в школу

«Конечно, надо быть человечными даже с такими подлыми людьми и помочь им выйти из того капкана в котором они оказались по собственной глупости» — написала сегодня у себя на странице Вконтакте Светлана Манина о второй стороне конфликта, который разгорелся в гимназии №10 города Новосибирска.

Светлана Манина сегодня у себя на странице Вконтакте сообщила, что ее ребенок продолжает учиться и сегодня на работу вышла учительница класса Наталья Браткова:

«Дочка мне рассказывала, что Наталья Владимировна встретила её хорошо, рассказала, что учительница сильно изменилась и была доброй, попросила дать ей ещё один шанс».

Светлана не считает себя виноватой, наоборот, считает свое поведение правильным, говоря про других участников конфликта: «Конечно, надо быть человечными даже с такими подлыми людьми и помочь им выйти из того капкана в котором они оказались по собственной глупости. Если они сами довели ситуацию до абсурда и стоят на краю пропасти, то мы как цивилизованное общество должны помочь им выбраться из этого тупика, не скидывать их в пропасть, а протянуть руку помощи».

Кроме того, Светлана Манина призвала родителей вернуть детей на учебу и «прекратить издеваться над детьми, директором школы, департаментом образования и всеми остальными причастными к этому вопиющему нарушению законодательства».

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Между тем, родители других детей в классе намерены идти до конца и требовать выполнения своих требований. Основным требованием является то, чтобы дети не учились в одном классе с дочерью Светланы Маниной. Также они требуют проверить директора школы на профпригодность и убрать с уроков психологов, проверяющих деятельность учителя.

#Дети#Школа#Буллинг#Общество#Образование#Происшествия#Забастовка детей в 10-й гимназии#Новосибирск#Новосибирская область
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