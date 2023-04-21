Светлана не считает себя виноватой, наоборот, считает свое поведение правильным, говоря про других участников конфликта: «Конечно, надо быть человечными даже с такими подлыми людьми и помочь им выйти из того капкана в котором они оказались по собственной глупости. Если они сами довели ситуацию до абсурда и стоят на краю пропасти, то мы как цивилизованное общество должны помочь им выбраться из этого тупика, не скидывать их в пропасть, а протянуть руку помощи».