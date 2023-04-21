Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
К решению конфликта, который разгорелся в одном из классов гимназии №10 в Новосибирске, подключился департамент образования, прокуратура, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области.
Пятый день третьеклассники остаются дома, так как родители, считают, что процесс обучения небезопасен из-за угроз мамы одной из учениц родителям и учителю.
«По закону школа должна обеспечить не только образование, но и благоприятную атмосферу в школьном учреждении. На данный момент, мы не уверены, что когда мы приведем детей в школу, они будут в безопасности. Когда мы вчера задавали вопрос на собрании, дадут ли нам в этом гарантии, то все сидели молчали.
Когда человек себя ведет таким образом, а ребенок тоже перенимает поведение взрослого, и ведет себя не очень адекватно, никто не может дать никаких гарантий. Нас просят вывести детей на учебу, но решение вопроса не предлагают» — рассказала корреспонденту Атас.Инфо одна из мам в классе Ася Самарина.
Мама одной из учениц 3"А" класса рассказала о том, какие требования родители предъявляют к администрации школы: «Мы требуем, чтобы сделали класс, в который перейдут все дети, кроме ребенка Светланы Маниной. До 12 мая нам обещали дать ответ, есть ли такая возможность у школы экономически. Мы готовы до конца этого учебного года детей не выводить в школу.
Второе требование, чтобы на уроках не присутствовали психологи. К нам в класс уже полтора года ходят психологи, что-то изучают, никаких рекомендаций не дают, отписываются, что все в порядке, буллинга нет».
Также родители требуют проверить директора школы на профпригодность, потому что, по их мнению, конфликт можно было разрешить внутри школы. Первое время администрация школы ждала, что все ситуация успокоится, но сейчас ситуация вышла за рамки, и у родителей нет другого выхода, как добиться, чтобы требования о формировании отдельного класса было выполнено.
Основной проблемой родители считают, что их не слышат и до настоящего времени не считали проблему серьезной. Учитель сама пыталась решить этот вопрос полгода, по словам родителей, они даже не знали, что ей постоянно пишет одна из мам в классе — Светлана Манина, пишет рано утром и в десять вечера постоянные вопросы. Учитель все это рассказала на собрании только через полгода после начала конфликта, тогда родители включились, но сразу же накалились отношения со Светланой Маниной в родительском чате.
Родители пытались решить вопрос мирно: «Сначала мы пытались решить вопрос, чтобы дети дружили, с ребенком Светланы общались, но со временем стало понятно, что это небезопасно для наших детей. Почему администрация школы не решала этот вопрос, я не знаю. Может, они не понимали, насколько все серьезно. Мы подключили юристов, будем решать вопрос с их помощью».
Светлана Манина сегодня на своей странице Вконтакте написала, что ее ребенок посещает уроки: «Дочка мне рассказывала, что Наталья Владимировна встретила её хорошо, рассказала, что учительница сильно изменилась и была доброй, попросила дать ей ещё один шанс». У женщины полностью противоположное, свое мнение на ситуацию:
«Конечно, надо быть человечными даже с такими подлыми людьми и помочь им выйти из того капкана в котором они оказались по собственной глупости. Если они сами довели ситуацию до абсурда и стоят на краю пропасти, то мы как цивилизованное общество должны помочь им выбраться из этого тупика, не скидывать их в пропасть, а протянуть руку помощи».
Кроме того, в этом посте Светлана Манина призывает остальных родителей «вернуть детей в школу и прекратить издеваться над детьми, директором школы, департаментом образования и всеми остальными причастными к этому вопиющему нарушению законодательства».
Вчера стало известно, что Уполномоченный по правам ребенка провела совещание, в котором принимали участие представители прокуратуры и департамента образования, а также администрации школы. Школа, в свою очередь, провела собрание для родителей.