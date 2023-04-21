Основной проблемой родители считают, что их не слышат и до настоящего времени не считали проблему серьезной. Учитель сама пыталась решить этот вопрос полгода, по словам родителей, они даже не знали, что ей постоянно пишет одна из мам в классе — Светлана Манина, пишет рано утром и в десять вечера постоянные вопросы. Учитель все это рассказала на собрании только через полгода после начала конфликта, тогда родители включились, но сразу же накалились отношения со Светланой Маниной в родительском чате.