Родители третьеклассников из гимназии №10 заявили о митинге в поддержку учительницы

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
«Мы, родители учеников 3 «А» класса, заявляем о забастовке и официально отказываемся выводить детей в школу с 17 апреля 2023 года до разрешения вопроса. […..]. Мы заявляем, что обратились с уведомлением о проведении митинга по вопросу беспредельной ситуации в гимназии № 10 с освещением в СМИ», - цитирует «НГС Новосибирск» открытое письмо родительской общественности.
Обращение адресовано министру образования Новосибирской области Сергею Федорчуку и руководителю департамента образования мэрии города Новосибирска Рамилю Ахметгарееву. Документ был направлен в вышеуказанные инстанции, а также директору гимназии №10 Ольге Шойдиной 14 апреля.
В открытом письме родители заявляют о «психологическом истязании» детей и классного руководства со стороны матери одной из учениц. По их мнению, в течение полутора лет женщина позволяет себе прямые угрозы и оскорбления не только в адрес классного руководителя, но и третьеклассников. Это выражается не только в бесконечных жалобах в правоохранительные органы и другие инстанции, но и травле в социальных сетях.
По словам подписантов открытого обращения, родительница врывается в школу во время уроков и выясняет отношения с педагогом на глазах у детей, что «вызывает […] недоумение, стресс и может нанести психологическую травму». Также сибирячка якобы хамит родителям в чатах, порочит класс в социальных сетях и угрожает детям прямо на улице.
«Она заявляет, что в нашем классе «орудует» банда, где отпрыски из обычных семей, по ее мнению, травят детей из семей состоятельных. Тем самым она пытается посеять вражду […..], хотя наш класс является дружным. [ ….] Подходит к нашим детям на улице, угрожает «разборками» в правоохранительных органах, за то, что ее ребенка якобы толкают на переменах, оскорбляет их», - жалуются родители.
Как считают авторы обращения, администрация школы сейчас защищает «нездоровые и незаконные амбиции» женщины, которая использует ситуацию как «инструмент в выдуманной ею же войне с классным руководителем и всем классом».
При этом сами родители утверждают, что обращались за помощью в департамент образования мэрии города Новосибирска и министерство образования. 17 ноября 2022 года состоялась рабочая встреча при прокуроре города Новосибирска Романе Сиваке с участием уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко, заместителя начальника департамента образования городской администрации Елены Кащенко, заместителя начальника управления кадрового и организационно-правового обеспечения в сфере образования мэрии города Новосибирска — начальника отдела правового обеспечения Натальей Сотниковой и директором гимназии №10 Ольгой Шойдиной. Однако эта встреча не принесла результатов.
В заключение родители третьеклассников требуют защитить детей от негативного влияния матери одной из учениц. Также в качестве альтернативы предлагается создание 4 «Д» класса на следующий учебный год, куда смогут перейти все желающие.
Забастовка родителей и учеников 3 «А» класса началась 17 апреля и продолжается уже третий день. На конфликт уже отреагировал депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов, который заявил, что в данной ситуации больше всех «страдает ребенок». После фактического бойкота занятий высказалась и родительница, которую упрекают в разжигании скандала. По ее мнению, ей предлагают «фашистские требования», а «неадекватная толпа» родителей провоцирует «беспредел в школе».