Родители третьеклассников из гимназии №10 заявили о митинге в поддержку учительницы

В открытом письме родители заявляют о «психологическом истязании» детей и классного руководства со стороны матери одной из учениц. По их мнению, в течение полутора лет женщина позволяет себе прямые угрозы и оскорбления не только в адрес классного руководителя, но и третьеклассников. Это выражается не только в бесконечных жалобах в правоохранительные органы и другие инстанции, но и травле в социальных сетях.