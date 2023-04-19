«Страдает ребенок»: депутат Антонов отреагировал на забастовку в гимназии №10

По информации родительской общественности, конфликт начался полтора года назад. В январе 2022 года девочка неудачно скатилась с горки и травмировала спину. Мать обвинила в произошедшем одного из учеников, но факт не подтвердился. Тогда женщина предъявила претензии классной руководительнице в ее некомпетентности, написала несколько заявлений в полицию и даже неоднократно срывала уроки.