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«Страдает ребенок»: депутат Антонов отреагировал на забастовку в гимназии №10

19 апреля 2023, 06:47
Фото: 1MI
Третьеклассники до сих пор не вышли на занятия

Забастовка в новосибирской гимназии привлекла внимание депутата Антонова

Забастовка родителей и фактический бойкот занятий в гимназии №10 привлек внимание депутата горсовета Новосибирска Ростислава Антонова. Парламентарий заявил о том, что конфликт возник не вчера и в этой истории страдает ребенок.
«Самое плохое в этой истории. Как бы ни повернулась ситуация, больше всех в ней физически (сломана спина) и морально (буллинг) пострадал маленький ребенок. Уже сейчас на нее толпа формально взрослых людей сваливают свои проблемы и недочеты», - написал Ростислав Антонов на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также, по мнению депутата, за произошедшее ответственен директор гимназии, которая «на ровном месте создала условия для конфликта».  Сейчас важна реакция не только правоохранительных органов, но и департамента образования мэрии города Новосибирска.

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Также, по мнению депутата, за произошедшее ответственен директор гимназии, которая «на ровном месте создала условия для конфликта».  Сейчас важна реакция не только правоохранительных органов, но и департамента образования мэрии города Новосибирска.

Напомним, что на непростую ситуацию уже отреагировала и уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко. По мнению омбудсмена, конфликт негативно влияет на детей и мешает им учиться. Сегодня намечено совещание по забастовке в гимназии №10 с участием представителей прокуратуры, Следственного комитета и Министерства образования региона.

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Инцидент с фактическим бойкотом занятий в гимназии №10 произошел недавно. По данным «НГС Новосибирск», ученики третьего класса не пошли в школу в знак поддержки любимой учительницы. Как считают родители, мать одной из учениц буквально затравила педагога и пишет на нее кляузы.

По информации родительской общественности, конфликт начался полтора года назад. В январе 2022 года девочка неудачно скатилась с горки и травмировала спину. Мать обвинила в произошедшем одного из учеников, но факт не подтвердился. Тогда женщина предъявила претензии классной руководительнице в ее некомпетентности, написала несколько заявлений в полицию и даже неоднократно срывала уроки.

По словам родителей, жалобы не повлияли на конфликт, поэтому они уведомили администрацию гимназии о невыходе на занятия. Однако в самой гимназии официально не подтверждают и не опровергают бойкот.

После начала родительской забастовки в социальной сети «ВКонтакте» появился и пост родительницы. В нем женщина заявила о «фашистских требованиях» и призвала всех обсудить ситуацию на школьном собрании. Кроме того, сибирячка сообщила, что с целью защиты детей от «неадекватной толпы» ею поданы заявления в МВД, СКР, прокуратуру, Роскомнадзор и Уполномоченному по правам ребенка.

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