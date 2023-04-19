«Неадекватная толпа» - ответ женщины, из-за которой забастовали дети в 10-й гимназии

По словам Светланы, к бунту детей призвали их родители, которые выставили ей «фашистские требования». Перед журналистами, камерами женщина призвала всех обсудить сложившуюся ситуацию на школьном собрании. Судя по посту, у женщины в гимназии есть союзники.