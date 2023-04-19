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«Неадекватная толпа» - ответ женщины, из-за которой забастовали дети в 10-й гимназии

19 апреля 2023, 03:27
Фото: 1MI
Светлана Манина опубликовала пост о ситуации в 10 гимназии Новосибирска

Женщина, из-за которой забастовали дети в 10-й гимназии, выложила ответ в соцсетях

Светлана Манина опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» пост о ситуации в элитной 10 гимназии Новосибирска. Это та жительница Новосибирска, из-за которой одноклассники ее дочери устроили забастовку.

Напомним, этот инцидент произошел на днях в гимназии №10 в Новосибирске. Ученики 3 класса не вышли на уроки в знак поддержки учительницы, которую 1,5 года хейтит мама одной из одноклассниц Светлана Манина, по данным сайта НГС.

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По словам Светланы, к бунту детей призвали их родители, которые выставили ей «фашистские требования». Перед журналистами, камерами женщина призвала всех обсудить сложившуюся ситуацию на школьном собрании. Судя по посту, у женщины в гимназии есть союзники.

«Ольга Сергеевна Шойдина - директор нашей 10 гимназии теперь вызывает у меня чувство большого уважения к ней. Она одна остановила неадекватную толпу, пугающую детей», - пишет на своей странице Светлана Манина.

Также сибирячка рассказала, что уже заявила по этому инциденту в полицию, прокурору, департамент образования, Болтенко Надежде Николаевне, Роскомнадзор. С ее слов, хочет защитить детей от беспредела, который устроили некоторые родители.

Эта история уже на контроле у детского омбудсмена Болтенко. Сегодня, 19 апреля, она встретиться с представителями ведомств, чтобы обсудить решение этой проблемы в гимназии.

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#Алина Шефер#Общество#Дети#Школа#Забастовка#Новосибирск#Новосибирская область#Забастовка детей в 10-й гимназии#Видео
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