«Неадекватная толпа» - ответ женщины, из-за которой забастовали дети в 10-й гимназии

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
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Updated Сегодня, 04:02
Напомним, этот инцидент произошел на днях в гимназии №10 в Новосибирске. Ученики 3 класса не вышли на уроки в знак поддержки учительницы, которую 1,5 года хейтит мама одной из одноклассниц Светлана Манина, по данным сайта НГС.
По словам Светланы, к бунту детей призвали их родители, которые выставили ей «фашистские требования». Перед журналистами, камерами женщина призвала всех обсудить сложившуюся ситуацию на школьном собрании. Судя по посту, у женщины в гимназии есть союзники.
«Ольга Сергеевна Шойдина - директор нашей 10 гимназии теперь вызывает у меня чувство большого уважения к ней. Она одна остановила неадекватную толпу, пугающую детей», - пишет на своей странице Светлана Манина.
Также сибирячка рассказала, что уже заявила по этому инциденту в полицию, прокурору, департамент образования, Болтенко Надежде Николаевне, Роскомнадзор. С ее слов, хочет защитить детей от беспредела, который устроили некоторые родители.
Эта история уже на контроле у детского омбудсмена Болтенко. Сегодня, 19 апреля, она встретиться с представителями ведомств, чтобы обсудить решение этой проблемы в гимназии.